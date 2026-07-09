Norveçli Golcü Erling Haaland'ı 2018 Yılında Konyaspor'a Öneren X Kullanıcısı Viral Oldu

Futbolcuların kariyerleri inişli çıkışlı olabiliyor. Bazen büyük yıldız olacağı düşünülen oyuncular beklendikleri yere yaklaşamazken bazı oyuncular da sonradan gelişim gösteriyor. Bu da bu işle profesyonel olarak ilgilensin ilgilenmesin pek çok kişinin genç oyuncuları sosyal medyada önermesine neden oluyor.

Bir X kullanıcısı da Norveç'i Dünya Kupası'nda uçuran Manchester City'nin dev golcüsünü 2018 yılında Konyaspor'a önerdi. Bu paylaşım yıllar sonra ortaya çıktı ve haliyle viral oldu.