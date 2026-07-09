Norveçli Golcü Erling Haaland'ı 2018 Yılında Konyaspor'a Öneren X Kullanıcısı Viral Oldu
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Futbolcuların kariyerleri inişli çıkışlı olabiliyor. Bazen büyük yıldız olacağı düşünülen oyuncular beklendikleri yere yaklaşamazken bazı oyuncular da sonradan gelişim gösteriyor. Bu da bu işle profesyonel olarak ilgilensin ilgilenmesin pek çok kişinin genç oyuncuları sosyal medyada önermesine neden oluyor.
Bir X kullanıcısı da Norveç'i Dünya Kupası'nda uçuran Manchester City'nin dev golcüsünü 2018 yılında Konyaspor'a önerdi. Bu paylaşım yıllar sonra ortaya çıktı ve haliyle viral oldu.
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Erling Haaland aktif en iyi golcülerden biri.
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Bir İspanyol kullanıcı Haaland'ı 2019 yılında henüz 18 yaşındayken Real Betis'e önerdi.
Ancak Norveçli golcü başka bir yeşil beyazlı takıma önerilmişti bile.
2018 yılındaki bu paylaşımın ortaya çıkması tepkileri de beraberinde getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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