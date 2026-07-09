article/comments
article/share
Haberler
Spor
Norveçli Golcü Erling Haaland'ı 2018 Yılında Konyaspor'a Öneren X Kullanıcısı Viral Oldu

Norveçli Golcü Erling Haaland'ı 2018 Yılında Konyaspor'a Öneren X Kullanıcısı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.07.2026 - 11:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Futbolcuların kariyerleri inişli çıkışlı olabiliyor. Bazen büyük yıldız olacağı düşünülen oyuncular beklendikleri yere yaklaşamazken bazı oyuncular da sonradan gelişim gösteriyor. Bu da bu işle profesyonel olarak ilgilensin ilgilenmesin pek çok kişinin genç oyuncuları sosyal medyada önermesine neden oluyor.

Bir X kullanıcısı da Norveç'i Dünya Kupası'nda uçuran Manchester City'nin dev golcüsünü 2018 yılında Konyaspor'a önerdi. Bu paylaşım yıllar sonra ortaya çıktı ve haliyle viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erling Haaland aktif en iyi golcülerden biri.

Erling Haaland aktif en iyi golcülerden biri.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Norveçli golcü asıl çıkışını Borussia Dortmund'da yapmıştı. Ancak onun önemli bir golcü olduğunu zamanında tahmin eden bir kullanıcı çıktı.

Bir İspanyol kullanıcı Haaland'ı 2019 yılında henüz 18 yaşındayken Real Betis'e önerdi.

Bir İspanyol kullanıcı Haaland'ı 2019 yılında henüz 18 yaşındayken Real Betis'e önerdi.

Bu paylaşım yıllar sonra binlerce beğeni aldı.

Ancak Norveçli golcü başka bir yeşil beyazlı takıma önerilmişti bile.

Ancak Norveçli golcü başka bir yeşil beyazlı takıma önerilmişti bile.
twitter.com

Hem de bir Türk kullanıcı tarafından Konyaspor'a.

2018 yılındaki bu paylaşımın ortaya çıkması tepkileri de beraberinde getirdi.

2018 yılındaki bu paylaşımın ortaya çıkması tepkileri de beraberinde getirdi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın