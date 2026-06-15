article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
SpaceX’in Tarihi Halka Arzından Çıkarılacak 5 Kritik Ders

SpaceX’in Tarihi Halka Arzından Çıkarılacak 5 Kritik Ders

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 17:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Elon Musk’ın uzay taşımacılığı ve teknoloji şirketi SpaceX, hisse başına 135 dolar fiyatla gerçekleştirdiği halka arz operasyonunda yaklaşık 75 milyar dolarlık geri ödemesi olmayan bir fon sağlayarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.

İşlemin tamamlanmasının ardından şirketin toplam piyasa değeri 1,75 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Uzman isim Doğuş Bektaş, SpaceX'in tarihi halka arzından çıkarılacak 5 kritik dersi anlattı.

Kaynak: Türkiye gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki şirketin piyasa değeri kafa kafaya geldi: Finans dünyasında ezber bozuldu.

İki şirketin piyasa değeri kafa kafaya geldi: Finans dünyasında ezber bozuldu.

Türkiye gazetesine konuşan Doğuş Bektaş, SpaceX'in halka arz sürecinin perde arkasını araladı. Bektaş, SpaceX’in ulaştığı bu finansal büyüklüğün mevcut tablolardan ziyade tamamen 'gelecek beklentisi' ile ilgili olduğunu vurguladı. Mevcut finansal veriler incelendiğinde ortaya çarpıcı bir tezat çıkıyor. SpaceX'in 2025 yılı için öngörülen toplam geliri 18,7 milyar dolar seviyesindeyken, Saudi Aramco aynı dönemde tam 415,8 milyar dolar gelir üretmeyi hedefliyor.

Başka bir deyişle Saudi Aramco, SpaceX’in yaklaşık 22 katı kadar bir gelir hacmine sahip. Buna rağmen iki şirketin piyasa değerlerinin kafa kafaya gelmesi, finans dünyasında ezberlerin bozulduğunu gösteriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bektaş, 'Bu halka arzın dikkat çekici tarafı şirketin bugünkü finansal büyüklüğünden çok, yatırımcıların geleceğe ilişkin beklentileri satın alması oldu. Bu durum klasik finans teorisinde alışılmış değerleme yaklaşımlarının ötesine geçildiğini gösteriyor. Yatırımcılar bugün elde edilen kâra değil, gelecekte oluşması beklenen ekonomik değere yatırım yapıyor' dedi.

Yatırımcılar roket değil, 20 yıl sonrasının altyapısını alıyor.

Yatırımcılar roket değil, 20 yıl sonrasının altyapısını alıyor.

Peki, yatırımcılar SpaceX hisselerine bu denli büyük paralar yatırırken tam olarak neyi satın alıyor? Bektaş’a göre masadaki vizyon, sadece uzaya roket fırlatan bir şirketin çok ötesinde. Yatırımcıların milyarlarca dolar fonladığı ana unsurlar şu şekilde sıralanıyor:

  • Falcon ve Dragon programlarının sunduğu sürdürülebilir uzay taşımacılığı,

  • Starship projesinin taşıdığı Mars’ta yaşam ve kolonileşme vizyonu,

  • Starlink projesiyle tüm dünyayı kapsayacak yeni nesil küresel internet ağı altyapısı,

  • xAI ve Grok entegrasyonu ile şirketin arkasındaki devasa yapay zekâ potansiyeli,

  • Geleceğin dijital dünyasını şekillendirecek uzay tabanlı veri merkezleri.

Kısacası küresel sermaye, bir havacılık şirketine değil; önümüzdeki 20 yılın küresel teknoloji ve dijital altyapısına ortak olmayı tercih ediyor.

Amerikan halka arz kültürü ve "Amazon" örneği.

Amerikan halka arz kültürü ve "Amazon" örneği.

ABD piyasalarının, yüksek risk barındıran ancak büyük büyüme potansiyeli olan hikâyelere uzun vadeli sermaye sağlama konusunda benzersiz bir refleksinin olduğunu belirten Doğuş Bektaş, geçmişten önemli bir örnek paylaştı. Bugün dünyanın en değerli ekosistemlerinden biri olan Amazon, halka arz edildikten sonraki süreçte hisse değerinde yaklaşık %90’lık devasa bir kayıp yaşamıştı. Ancak vizyonuna sadık kalan ve büyüme hikâyesini gerçeğe dönüştüren Amazon, sabırlı yatırımcılarına tarihin en büyük servet kazançlarından birini sundu.

Bu noktada ABD sermaye piyasalarını denetleyen ve sürekli regüle eden SEC’in (Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) koruyucu rolünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatan Bektaş, SpaceX yatırımcılarını bekleyen olası senaryoları şu sözlerle özetledi:

'Bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Amazon'un hisseleri halka arz sonrası dönemde neredeyse %90 gerilemişti. Ancak şirket büyüme hikâyesini gerçekleştirdiğinde yatırımcılarına tarihin en büyük servet kazançlarından birini sağladı.

Bu nedenle ABD piyasalarında yatırımcıların önemli bir bölümü kısa vadeli fiyat hareketlerine değil, şirketlerin uzun vadeli vizyonlarına odaklanmaktadır. Tabi bu işlemleri de regüle eden, sürekli denetleyen bir SEC’de gözardı edilmemelidir.

SpaceX için de benzer bir senaryo mümkündür. 135 dolar seviyesinden halka arz edilen bir şirketin ilerleyen yıllarda borsaya giriş yaptığı fiyatların altına gerilemesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak şirket Mars, yapay zekâ ve Starlink projelerinde başarılı olursa, bu düşüşler ileride büyük yatırım fırsatları olarak hatırlanabilir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın