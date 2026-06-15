SpaceX’in Tarihi Halka Arzından Çıkarılacak 5 Kritik Ders
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Elon Musk’ın uzay taşımacılığı ve teknoloji şirketi SpaceX, hisse başına 135 dolar fiyatla gerçekleştirdiği halka arz operasyonunda yaklaşık 75 milyar dolarlık geri ödemesi olmayan bir fon sağlayarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.
İşlemin tamamlanmasının ardından şirketin toplam piyasa değeri 1,75 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Uzman isim Doğuş Bektaş, SpaceX'in tarihi halka arzından çıkarılacak 5 kritik dersi anlattı.
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İki şirketin piyasa değeri kafa kafaya geldi: Finans dünyasında ezber bozuldu.
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Yatırımcılar roket değil, 20 yıl sonrasının altyapısını alıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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