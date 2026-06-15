SpaceX’in Tarihi Halka Arzından Çıkarılacak 5 Kritik Ders

Türkiye gazetesine konuşan Doğuş Bektaş, SpaceX'in halka arz sürecinin perde arkasını araladı. Bektaş, SpaceX’in ulaştığı bu finansal büyüklüğün mevcut tablolardan ziyade tamamen 'gelecek beklentisi' ile ilgili olduğunu vurguladı. Mevcut finansal veriler incelendiğinde ortaya çarpıcı bir tezat çıkıyor. SpaceX'in 2025 yılı için öngörülen toplam geliri 18,7 milyar dolar seviyesindeyken, Saudi Aramco aynı dönemde tam 415,8 milyar dolar gelir üretmeyi hedefliyor.

Başka bir deyişle Saudi Aramco, SpaceX’in yaklaşık 22 katı kadar bir gelir hacmine sahip. Buna rağmen iki şirketin piyasa değerlerinin kafa kafaya gelmesi, finans dünyasında ezberlerin bozulduğunu gösteriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bektaş, 'Bu halka arzın dikkat çekici tarafı şirketin bugünkü finansal büyüklüğünden çok, yatırımcıların geleceğe ilişkin beklentileri satın alması oldu. Bu durum klasik finans teorisinde alışılmış değerleme yaklaşımlarının ötesine geçildiğini gösteriyor. Yatırımcılar bugün elde edilen kâra değil, gelecekte oluşması beklenen ekonomik değere yatırım yapıyor' dedi.