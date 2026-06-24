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Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran YKS Sorusu: Handan Sorusu Yüzünden YKS İptal Edilecek mi?

Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran YKS Sorusu: Handan Sorusu Yüzünden YKS İptal Edilecek mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 10:05
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Hafta sonu milyonlarca kişinin ter döktüğü YKS'ye, Halide Edib Adıvar'ın ünlü eseri Handan ile ilgili sorulan sorudaki kritik bir isim hatası damga vurdu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından gözler, kafa karışıklığı yaratan o sorunun iptal edilip edilmeyeceğine çevrildi.

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Milyonlarca kişinin üniversite hayallerine kavuşmak için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yankıları sınav salonlarından çıkarak dijital ortama taşındı.

Milyonlarca kişinin üniversite hayallerine kavuşmak için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yankıları sınav salonlarından çıkarak dijital ortama taşındı.

Hafta sonu geride bırakılan büyük maratonda, özellikle Türk Dili ve Edebiyatındaki bir soru adayların ciddi tepkisini çekti. Sınavın bitmesiyle birlikte rahat bir nefes almayı bekleyen yaklaşık iki buçuk milyon öğrenci, hatalı olduğu iddia edilen soru nedeniyle şimdi de belirsizlik stresiyle baş başa kaldı.

Tartışmaların ve tepkilerin tam merkezinde ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Halide Edib Adıvar'ın unutulmaz eseri 'Handan' üzerinden kurgulanan bir soru yer alıyor. İddialara göre, sınav kitapçığında yer alan bu soruda romanın kritik karakterlerinden biri olan 'Neriman' isminin tamamen hatalı bir şekilde 'Nermin' olarak basılması sınav anında büyük bir kaosa yol açtı. Soruyu çözerken okudukları eserle karşılarındaki metin arasında net bir çelişki gören öğrenciler, kısıtlı sınav süresinde hem zaman hem de motivasyon kaybı yaşadı. Uzmanlar ve öğrenciler, sadece edebiyat testinde değil, matematik bölümündeki bazı soruların da benzer şekilde yoruma açık ve sorunlu olduğuna dikkat çekiyor.

Sınav biter bitmez adayların ilk adresi olan sosyal medya platformları, kısa sürede bu hatalı sorunun ekran görüntüleri ve şikayet mesajlarıyla doldu taştı. Binlerce öğrenci, veli ve eğitimci, karakter isminin yanlış verilmesinin sorunun genel mantığını ve çözüm yolunu doğrudan etkilediğini savunarak yetkililere çağrıda bulunmaya başladı. Meydana gelen bu kafa karışıklığının sıralamalarda haksız bir rekabete yol açmaması adına söz konusu edebiyat sorusunun acilen iptal edilmesi gerektiği, sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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