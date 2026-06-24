Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran YKS Sorusu: Handan Sorusu Yüzünden YKS İptal Edilecek mi?

Hafta sonu geride bırakılan büyük maratonda, özellikle Türk Dili ve Edebiyatındaki bir soru adayların ciddi tepkisini çekti. Sınavın bitmesiyle birlikte rahat bir nefes almayı bekleyen yaklaşık iki buçuk milyon öğrenci, hatalı olduğu iddia edilen soru nedeniyle şimdi de belirsizlik stresiyle baş başa kaldı.

Tartışmaların ve tepkilerin tam merkezinde ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Halide Edib Adıvar'ın unutulmaz eseri 'Handan' üzerinden kurgulanan bir soru yer alıyor. İddialara göre, sınav kitapçığında yer alan bu soruda romanın kritik karakterlerinden biri olan 'Neriman' isminin tamamen hatalı bir şekilde 'Nermin' olarak basılması sınav anında büyük bir kaosa yol açtı. Soruyu çözerken okudukları eserle karşılarındaki metin arasında net bir çelişki gören öğrenciler, kısıtlı sınav süresinde hem zaman hem de motivasyon kaybı yaşadı. Uzmanlar ve öğrenciler, sadece edebiyat testinde değil, matematik bölümündeki bazı soruların da benzer şekilde yoruma açık ve sorunlu olduğuna dikkat çekiyor.

Sınav biter bitmez adayların ilk adresi olan sosyal medya platformları, kısa sürede bu hatalı sorunun ekran görüntüleri ve şikayet mesajlarıyla doldu taştı. Binlerce öğrenci, veli ve eğitimci, karakter isminin yanlış verilmesinin sorunun genel mantığını ve çözüm yolunu doğrudan etkilediğini savunarak yetkililere çağrıda bulunmaya başladı. Meydana gelen bu kafa karışıklığının sıralamalarda haksız bir rekabete yol açmaması adına söz konusu edebiyat sorusunun acilen iptal edilmesi gerektiği, sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.