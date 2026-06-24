Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran YKS Sorusu: Handan Sorusu Yüzünden YKS İptal Edilecek mi?
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Milyonlarca kişinin üniversite hayallerine kavuşmak için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yankıları sınav salonlarından çıkarak dijital ortama taşındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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