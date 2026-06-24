Tatil Sezonunun Büyük Yanıtı: 4 Kişilik Bir Ailenin Türkiye ve Yurt Dışı Seyahat Maliyeti Karşılaştırıldı
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Türkiye ile yurt dışındaki popüler turizm merkezlerinin tatil maliyetleri karşılaştırıldı. 847 otel ve uçuş verileriyle yapılan kapsamlı araştırma, Mısır'ın popüler merkezi Şarm El Şeyh ile Bodrum arasındaki bütçe farkının yaklaşık 5 kata ulaştığını ve yurt dışı tatilinin çok daha ekonomik hale geldiğini ortaya koydu.
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte iç pazarda sıkça dile getirilen "yurt dışı tatilinin Türkiye’den daha ucuza geldiği" iddiası, somut verilerle kanıtlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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