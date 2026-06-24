Tatil Sezonunun Büyük Yanıtı: 4 Kişilik Bir Ailenin Türkiye ve Yurt Dışı Seyahat Maliyeti Karşılaştırıldı

Yapılan güncel bir pazar araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin uçak ve konaklama dahil tatil maliyeti bütçelerine bakıldığında, Mısır'ın ünlü tatil beldesi Şarm El Şeyh 83 bin 399 liralık fiyatıyla en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor. Buna karşın aynı standartlardaki bir tatil için Bodrum tercih edildiğinde ödenmesi gereken tutar 386 bin 521 lirayı buluyor. Bu durum, yerli tatilcinin son dönemde rotayı neden yurt dışına çevirdiğini net bir şekilde açıklıyor.

Vatandaşların bütçe odaklı bu eğilimi, resmi turizm istatistiklerine de doğrudan yansımış durumda. 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye, 9.9 milyar dolar gelirle turizmde yeni bir rekora imza atarken, yabancı turistlerin kişi başı harcaması da 1047 dolara ulaştı. Ancak madalyonun diğer yüzünde, aynı dönemde yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 13.1 artarak 2.9 milyon kişiye yükseldi. Yurt dışına çıkan yerli turistlerin kişi başı ortalama 758 dolar harcaması, dış pazardaki fiyat avantajının toplumsal bir reflekse dönüştüğünü gösteriyor.

Söz konusu maliyet analizi, doğrulanabilir ve standart bir yöntemle gerçekleştirildi. Araştırmada, iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan dört kişilik bir ailenin 1-4 Ağustos tarihlerindeki 3 gece 4 günlük tatil planı baz alındı. Ulaşım maliyetleri için Türk Hava Yolları’nın gidiş-dönüş bilet fiyatları toplanırken, konaklama verileri için küresel otel rezervasyon ağları üzerinden sadece oda-kahvaltı hizmeti sunan 4 ve 5 yıldızlı tesisler elendi. Türkiye dahil 25 farklı popüler destinasyondaki toplam 847 otelin fiyat ortalamaları alınarak yapılan bu çalışma, piyasadaki fiyat algısının asılsız bir söylenti olmadığını, aksine ekonomik bir gerçekliğe dayandığını açıkça ortaya koydu.