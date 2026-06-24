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Tatil Sezonunun Büyük Yanıtı: 4 Kişilik Bir Ailenin Türkiye ve Yurt Dışı Seyahat Maliyeti Karşılaştırıldı

Tatil Sezonunun Büyük Yanıtı: 4 Kişilik Bir Ailenin Türkiye ve Yurt Dışı Seyahat Maliyeti Karşılaştırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 09:00 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 09:11
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Türkiye ile yurt dışındaki popüler turizm merkezlerinin tatil maliyetleri karşılaştırıldı. 847 otel ve uçuş verileriyle yapılan kapsamlı araştırma, Mısır'ın popüler merkezi Şarm El Şeyh ile Bodrum arasındaki bütçe farkının yaklaşık 5 kata ulaştığını ve yurt dışı tatilinin çok daha ekonomik hale geldiğini ortaya koydu.

Kaynak: Baran Can Sayın / Oksijen

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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte iç pazarda sıkça dile getirilen "yurt dışı tatilinin Türkiye’den daha ucuza geldiği" iddiası, somut verilerle kanıtlandı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte iç pazarda sıkça dile getirilen "yurt dışı tatilinin Türkiye’den daha ucuza geldiği" iddiası, somut verilerle kanıtlandı.

Yapılan güncel bir pazar araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin uçak ve konaklama dahil tatil maliyeti bütçelerine bakıldığında, Mısır'ın ünlü tatil beldesi Şarm El Şeyh 83 bin 399 liralık fiyatıyla en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor. Buna karşın aynı standartlardaki bir tatil için Bodrum tercih edildiğinde ödenmesi gereken tutar 386 bin 521 lirayı buluyor. Bu durum, yerli tatilcinin son dönemde rotayı neden yurt dışına çevirdiğini net bir şekilde açıklıyor.

Vatandaşların bütçe odaklı bu eğilimi, resmi turizm istatistiklerine de doğrudan yansımış durumda. 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye, 9.9 milyar dolar gelirle turizmde yeni bir rekora imza atarken, yabancı turistlerin kişi başı harcaması da 1047 dolara ulaştı. Ancak madalyonun diğer yüzünde, aynı dönemde yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 13.1 artarak 2.9 milyon kişiye yükseldi. Yurt dışına çıkan yerli turistlerin kişi başı ortalama 758 dolar harcaması, dış pazardaki fiyat avantajının toplumsal bir reflekse dönüştüğünü gösteriyor.

Söz konusu maliyet analizi, doğrulanabilir ve standart bir yöntemle gerçekleştirildi. Araştırmada, iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan dört kişilik bir ailenin 1-4 Ağustos tarihlerindeki 3 gece 4 günlük tatil planı baz alındı. Ulaşım maliyetleri için Türk Hava Yolları’nın gidiş-dönüş bilet fiyatları toplanırken, konaklama verileri için küresel otel rezervasyon ağları üzerinden sadece oda-kahvaltı hizmeti sunan 4 ve 5 yıldızlı tesisler elendi. Türkiye dahil 25 farklı popüler destinasyondaki toplam 847 otelin fiyat ortalamaları alınarak yapılan bu çalışma, piyasadaki fiyat algısının asılsız bir söylenti olmadığını, aksine ekonomik bir gerçekliğe dayandığını açıkça ortaya koydu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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