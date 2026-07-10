Sosyal Medyanın Sevilen Çifti "Uğurlu Ailesi" Boşandıklarını Duyurdu

Açıklamada en dikkat çeken detay ise 'Uğurluailesii' isimli ortak sosyal medya hesabının akıbeti oldu. Yapılan açıklamada bugüne kadar çiftin birlikte büyüttüğü Instagram hesabının haklarının Ceren Cemre Polat’a (Ceren Uğurlu) bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Son günlerde kamuoyunda merak edilen hususlara açıklık getirmek amacıyla bu bilgilendirmenin yapılması zaruri hale gelmiştir.

Müvekkillerimiz Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu arasındaki evlilik, tarafların ortak iradeleri doğrultusunda hukuken sona ermiştir.

Boşanma kararı yalnızca tarafların özel yaşamlarına ilişkindir. Bu nedenle süreç hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Taraflar arasında yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında, bugüne kadar Uğurluailesii adı ile ortak yürütülen sosyal medya hesabının yönetim ve kullanım hakları Ceren Cemre Polat'a bırakılmıştır.

Müvekkillerimiz, boşanma konusunda özel hayat sebebiyle başkaca açıklama yapmayacak olup, bu sayfayı birlikte büyüten tüm takipçilerimize destekleri ve anlayışları için teşekkür ederiz

Tarafların ve özellikle müşterek çocuklarının huzuru adına, özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini önemle rica ederiz.'