Sosyal Medyanın Sevilen Çifti "Uğurlu Ailesi" Boşandıklarını Duyurdu
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Sosyal medyada 'Uğurlu Ailesi' kullanıcı adıyla içerikler üreten Ceren Uğurlu ile Burak Uğurlu’dan takipçilerini üzen haber geldi. Instagram'da 1 milyon takipçileri bulunan çift, evliliklerini resmi olarak sonlandırdıklarını duyurdu.
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"Uğurlu Ailesi" boşandıklarını duyurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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