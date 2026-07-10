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Sosyal Medyanın Sevilen Çifti "Uğurlu Ailesi" Boşandıklarını Duyurdu

Sosyal Medyanın Sevilen Çifti "Uğurlu Ailesi" Boşandıklarını Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 07:53
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Sosyal medyada 'Uğurlu Ailesi' kullanıcı adıyla içerikler üreten Ceren Uğurlu ile Burak Uğurlu’dan takipçilerini üzen haber geldi. Instagram'da 1 milyon takipçileri bulunan çift, evliliklerini resmi olarak sonlandırdıklarını duyurdu.

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"Uğurlu Ailesi" boşandıklarını duyurdu.

"Uğurlu Ailesi" boşandıklarını duyurdu.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Uğurlu Ailesi'nden takipçilerini şoke eden haber geldi. Aile hayatlarına ve kızlarına dair yaptıkları paylaşımlarla geniş takipçi kitlesine ulaşan Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu boşandıklarını duyurdu. İkili tarafından avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada evliliğin, tarafların ortak kararı ve iradesi doğrultusunda hukuken bittiği belirtildi. Boşanma kararının tamamen tarafların özel hayatına ilişkin bir durum olduğunun altı çizilirken, sosyal medyada dolaşıma giren asılsız iddialara, spekülasyonlara ve gerçeği yansıtmayan yorumlara itibar edilmemesi konusunda takipçilere bir çağrıda bulunuldu.

Milyonluk Instagram hesabı kimde kaldı?

Milyonluk Instagram hesabı kimde kaldı?

Açıklamada en dikkat çeken detay ise 'Uğurluailesii' isimli ortak sosyal medya hesabının akıbeti oldu. Yapılan açıklamada bugüne kadar çiftin birlikte büyüttüğü Instagram hesabının haklarının Ceren Cemre Polat’a (Ceren Uğurlu) bırakıldığı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Son günlerde kamuoyunda merak edilen hususlara açıklık getirmek amacıyla bu bilgilendirmenin yapılması zaruri hale gelmiştir.

Müvekkillerimiz Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu arasındaki evlilik, tarafların ortak iradeleri doğrultusunda hukuken sona ermiştir.

Boşanma kararı yalnızca tarafların özel yaşamlarına ilişkindir. Bu nedenle süreç hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Taraflar arasında yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında, bugüne kadar Uğurluailesii adı ile ortak yürütülen sosyal medya hesabının yönetim ve kullanım hakları Ceren Cemre Polat'a bırakılmıştır.

Müvekkillerimiz, boşanma konusunda özel hayat sebebiyle başkaca açıklama yapmayacak olup, bu sayfayı birlikte büyüten tüm takipçilerimize destekleri ve anlayışları için teşekkür ederiz

Tarafların ve özellikle müşterek çocuklarının huzuru adına, özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini önemle rica ederiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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