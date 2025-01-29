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Son Yıllara Damgasını Vurup Çok Sevilen 20 Popüler Yabancı Dizi

Son Yıllara Damgasını Vurup Çok Sevilen 20 Popüler Yabancı Dizi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.01.2025 - 17:13

Eğer ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız, bu liste tam size göre! Drama, bilim kurgu, gerilim ve komedi gibi farklı türlerden en iyi yapımları bir araya getirdik. Bu diziler, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sürükleyici hikâyeleri ve güçlü oyunculuklarıyla ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte son dönemin en popüler 20 dizisi...

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1. Say Nothing

1. Say Nothing

Kuzey İrlanda'nın çalkantılı dönemlerinde geçen bu gerilim dolu dizi, IRA üyelerinin ideolojileri uğruna cinayetleri nasıl meşrulaştırdığını ve politik şiddetin bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini konu alıyor.

2. Feud: Capote vs. The Swans

2. Feud: Capote vs. The Swans

Yazar Truman Capote'nin sosyetenin en güçlü kadınlarıyla kurduğu dostluk ve ihanetin hikayesi. Capote, onların sırlarını ifşa eden bir yazı yayınlayınca, bir zamanlar kendisine hayran olan bu kadınlar intikam almaya karar veriyor.

3. Ripley

3. Ripley

Küçük sahtekârlıklarla hayatını sürdüren Tom Ripley, zengin bir adamın oğlunu Amerika'ya dönmeye ikna etmek için görevlendirilir. Ancak hırs ve kimlik oyunlarıyla dolu bu yolculuk, onu geri dönüşü olmayan bir karanlığa sürükler.

4. 3 Body Problem

4. 3 Body Problem

Bir dizi bilim insanının intiharıyla başlayan gizemli olaylar, insanlığın evrendeki yerini sorgulayan büyük bir tehdide işaret eder. Bilim ve felsefenin iç içe geçtiği epik bir bilim kurgu macerası.

5. Slow Horses

5. Slow Horses

MI5’ten dışlanan ve beceriksiz olarak görülen ajanların görev aldığı özel bir birim, beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalınca, yeteneklerini kanıtlamak için şans bulur.

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6. True Detective: Night Country

6. True Detective: Night Country

Kutup gecelerinin sonsuz karanlığına hapsolmuş küçük bir kasabada, kaybolan bilim insanlarını arayan iki dedektif, doğaüstü unsurlar ve kişisel travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

7. One Day

7. One Day

Her yıl aynı gün, Dexter ve Emma’nın hayatlarının farklı bir anına tanıklık ediyoruz. 20 yıl boyunca iniş çıkışlarla süren dostlukları, aşk ve zamanın etkisiyle dönüşüyor.

8. Industry

8. Industry

Londra’nın acımasız finans dünyasında hayatta kalmaya çalışan genç bankacılar, para, güç ve ilişkiler arasında denge kurmaya çalışırken, sınırları zorlayan kararlar almak zorunda kalır.

9. Rivals

9. Rivals

Medya dünyasının devleri arasındaki amansız rekabet, sadece iş dünyasını değil, kişisel ilişkileri ve aile bağlarını da derinden sarsan bir güç savaşına dönüşür.

10. The Last of Us

10. The Last of Us

Dünyayı yok eden bir salgının ardından, hayatta kalmaya çalışan Joel ve Ellie, kıyamet sonrası Amerika’nın tehlikeli yollarında hem kendilerini hem de birbirlerini keşfeder.

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11. Poker Face

11. Poker Face

Olağanüstü yalan yakalama yeteneğine sahip Charlie, kendisini her bölümde farklı bir gizemi çözmek zorunda olduğu olayların içinde bulur.

12. Shrinking

12. Shrinking

Kendi yas sürecini yönetmeye çalışan terapist Jimmy, alışılmışın dışında yöntemler kullanarak hastalarına doğrudan ve beklenmedik tavsiyeler vermeye başlar.

13. Succession

13. Succession

Medya imparatoru Logan Roy’un çocukları, onun yerine geçmek için entrikalarla dolu bir güç mücadelesine girişirken, aile bağları ve sadakat sınanıyor.

14. Beef

14. Beef

Trafikte yaşanan basit bir tartışma, iki yabancı arasında takıntılı bir intikam savaşına dönüşerek, hayatlarını geri dönülemez bir noktaya sürüklüyor.

15. Dead Ringers

15. Dead Ringers

Tıp dünyasının en prestijli ikiz cerrahları, yenilikçi ama etik dışı deneylere girişirken, kişisel saplantıları ve karanlık arzularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

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16. Fallout

16. Fallout

Nükleer savaş sonrası yeraltı sığınaklarında büyüyen nesil, dış dünyaya adım attığında çorak topraklarda hayatta kalma mücadelesi verirken, insan doğasının en vahşi yönleriyle karşılaşıyor.

17. Sugar

17. Sugar

Esrarengiz özel dedektif John Sugar, Hollywood’un zengin ve güçlüleri arasında kaybolan bir kadının izini sürerken, kendi geçmişiyle ilgili sırlar da gün yüzüne çıkıyor.

18. The Rookie

18. The Rookie

40’lı yaşlarında polis akademisine katılan John Nolan, Los Angeles’ın suç dolu sokaklarında hem kendini kanıtlamaya hem de yeni hayatına alışmaya çalışıyor.

19. Young Sheldon

19. Young Sheldon

Dahi çocuk Sheldon Cooper’ın, Teksas’ta geçen çocukluk yıllarında ailesiyle ve çevresiyle yaşadığı eğlenceli ve düşündürücü maceralar.

20. Star Trek: Discovery

20. Star Trek: Discovery

Federasyon’un geleceğini şekillendirecek büyük bir tehlike ortaya çıkınca, USS Discovery mürettebatı, galaksiyi kurtarmak için bilinmeyene doğru cesurca ilerliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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