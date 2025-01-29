Son Yıllara Damgasını Vurup Çok Sevilen 20 Popüler Yabancı Dizi
Son Yıllara Damgasını Vurup Çok Sevilen 20 Popüler Yabancı Dizi
Eğer ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız, bu liste tam size göre! Drama, bilim kurgu, gerilim ve komedi gibi farklı türlerden en iyi yapımları bir araya getirdik. Bu diziler, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sürükleyici hikâyeleri ve güçlü oyunculuklarıyla ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte son dönemin en popüler 20 dizisi...
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1. Say Nothing
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2. Feud: Capote vs. The Swans
3. Ripley
4. 3 Body Problem
5. Slow Horses
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6. True Detective: Night Country
7. One Day
8. Industry
9. Rivals
10. The Last of Us
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11. Poker Face
12. Shrinking
13. Succession
14. Beef
15. Dead Ringers
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16. Fallout
17. Sugar
18. The Rookie
19. Young Sheldon
20. Star Trek: Discovery
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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