Zeki Demirkubuz Kendisi İçin "Sinema Tarihinin En İyi Yönetmenini" Açıklayacağını Duyurdu!
Zeki Demirkubuz Kendisi İçin "Sinema Tarihinin En İyi Yönetmenini" Açıklayacağını Duyurdu!
Türk sinemasının yaşayan efsanesi Zeki Demirkubuz X hesabını oldukça aktif kullanıyor. Kendisi için sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıklayacağını dile getiren Demirkubuz, 'Neden cumaları diye sormayın' dedi.
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Kader, Hayat, Masumiyet gibi birbirinden başarılı filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz, X hesabından yaptığı paylaşımlarla da filmleri kadar konuşuluyor.
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Bilgi ve tecrübeleri yakından takip edilen Zeki Demirkubuz, yaptığı paylaşımla cuma akşamı kendisi için sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıklayacağını duyurdu.
Cumayı merakla bekliyoruz!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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