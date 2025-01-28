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Bennu Yıldırımlar, Ahlat Ağacı'nın Kamera Arkasını Yayınlayan Nuri Bilge Ceylan’a Yıllar Sonra Tepki Gösterdi

Bennu Yıldırımlar, Ahlat Ağacı'nın Kamera Arkasını Yayınlayan Nuri Bilge Ceylan’a Yıllar Sonra Tepki Gösterdi

Nuri Bilge Ceylan
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2025 - 22:20

2018'de yayınlanan Ahlat Ağacı, Türkiye'de kazandığı pek çok ödülün yanı sıra Oscar'a da aday gösterilerek hepimizi gururlandırmıştı. Bennu Yıldırımlar'ın rol aldığı filmin kamera arkası görüntüleri yayınlanmıştı. Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan'ın eleştirilerinin yer aldığı görüntülerle ilgili seneler sonra ilk kez konuştu.

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2018 yılında izleyiciyle buluşan Ahlat Ağacı, yalnızca ülkemizde değil, dünya çapında bir başarı yakalamıştı.

2018 yılında izleyiciyle buluşan Ahlat Ağacı, yalnızca ülkemizde değil, dünya çapında bir başarı yakalamıştı.

Yazdığı kitabı bastıracak parayı doğduğu kasabaya dönerek toplamaya çalışan ve babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikâyesinin anlatıldığı filmde Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar gibi başarılı oyuncular rol alıyordu.

Yazdığı kitabı bastıracak parayı doğduğu kasabaya dönerek toplamaya çalışan ve babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikâyesinin anlatıldığı filmde Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar gibi başarılı oyuncular rol alıyordu.

Film kadar filmin kamera arkasından yayınlanan bu video da gündem olmayı başarmıştı. Videoda Nuri Bilge Ceylan, Bennu Yıldırımlar'a oyunculuk dersi veriyor.

Videonun yayılmasından yıllar sonra Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan’a yıllar sonra “O görüntüleri yayınlamak etik değildi” diyerek cevap verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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