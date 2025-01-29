Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın Filmi Başka Bir Sen'den İlk Afiş Geldi!
Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın Filmi Başka Bir Sen'den İlk Afiş Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı Başka Bir Sen'den ilk afiş geldi. Komedi türündeki film, mart ayında izleyiciyle buluşacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Giray Altınok ile Ezgi Mola’nın başrollerini paylaştığı komedi filmi dijital yayın platformu Disney+’da izleyiciyle buluşacak. .
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Mart ayında yayınlanacak filmde, zıt karakterlere sahip Mümtaz ve Derya’nın hikâyesini konu alınıyor.
Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı filmden ilk afiş sonunda geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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