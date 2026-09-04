Son İki Ayda 2 Bin 34 Sosyal Medya Hesabının Engellendiği Açıklandı

Duran, son iki ayda yürütülen çalışmalarla başta FETÖ olmak üzere milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı bulunan 699 sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini açıkladı.

Yapılan teknik incelemeler ve dijital ağ analizleriyle provokasyon ve dezenformasyon ürettiği, toplumsal huzuru bozmayı amaçladığı ve psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 1.335 hesap hakkında da gerekli hukuki ve idari işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Böylece son iki ayda erişim engeli uygulanan sosyal medya hesabı sayısının 2.034'e ulaştığını kaydetti.