Son İki Ayda 2 Bin 34 Sosyal Medya Hesabının Engellendiği Açıklandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son iki aylık dönemde terör propagandası yapan, dezenformasyon yayan ve provokatif paylaşımlarla öne çıkan 2.034 sosyal medya hesabını erişime kapattı. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.
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Resmi ağızdan açıklama yapıldı.
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İki aylık bilanço açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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