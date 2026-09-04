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Son İki Ayda 2 Bin 34 Sosyal Medya Hesabının Engellendiği Açıklandı

Son İki Ayda 2 Bin 34 Sosyal Medya Hesabının Engellendiği Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 23:34
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son iki aylık dönemde terör propagandası yapan, dezenformasyon yayan ve provokatif paylaşımlarla öne çıkan 2.034 sosyal medya hesabını erişime kapattı. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı.

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Resmi ağızdan açıklama yapıldı.

Resmi ağızdan açıklama yapıldı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin terör propagandasına, dezenformasyona ve dijital platformlar üzerinden yürütülen psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile yürütülen çalışmalara dair bilgi paylaşıldı.

İki aylık bilanço açıklandı.

İki aylık bilanço açıklandı.

Duran, son iki ayda yürütülen çalışmalarla başta FETÖ olmak üzere milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı bulunan 699 sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini açıkladı.

Yapılan teknik incelemeler ve dijital ağ analizleriyle provokasyon ve dezenformasyon ürettiği, toplumsal huzuru bozmayı amaçladığı ve psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 1.335 hesap hakkında da gerekli hukuki ve idari işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Böylece son iki ayda erişim engeli uygulanan sosyal medya hesabı sayısının 2.034'e ulaştığını kaydetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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