Sokak Sanatçısının Yalnızca Sprey Boyayla Dizüstü Bilgisayara Yaptığı Eseri Görünce Nutkunuz Tutulacak

Roma'da bir sokak fotoğrafçısının, kendisine uzatılan dizüstü bilgisayara sprey boya kullanarak yaptığı resim görenlerin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada oldukça ilgi çeken görüntü bazılarını büyülerken, kimilerine 'bilgisayar ziyan oldu' dedirtti.
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Sokak sanatçılarının ortaya çıkarttığı eserler hepimizin dikkatini çeken ve bir kez daha dönüp baktığımız görüntüler oluyor genellikle.
Benzer bir olay Roma'ya giden bir turistin başına gelmiş.
Ateşler yakarak sprey boyasıyla sanatını icra eden sokak sanatçısı ise kimilerinin aklını alırken, kimilerine çıkarttığı sonuçla büyüleyici anlar yaşattı.
Gelin önce o anlara bakalım:
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