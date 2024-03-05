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Sokak Sanatçısının Yalnızca Sprey Boyayla Dizüstü Bilgisayara Yaptığı Eseri Görünce Nutkunuz Tutulacak

Sokak Sanatçısının Yalnızca Sprey Boyayla Dizüstü Bilgisayara Yaptığı Eseri Görünce Nutkunuz Tutulacak

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.03.2024 - 15:04

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Roma'da bir sokak fotoğrafçısının, kendisine uzatılan dizüstü bilgisayara sprey boya kullanarak yaptığı resim görenlerin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada oldukça ilgi çeken görüntü bazılarını büyülerken, kimilerine 'bilgisayar ziyan oldu' dedirtti.

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Sokak sanatçılarının ortaya çıkarttığı eserler hepimizin dikkatini çeken ve bir kez daha dönüp baktığımız görüntüler oluyor genellikle.

Sokak sanatçılarının ortaya çıkarttığı eserler hepimizin dikkatini çeken ve bir kez daha dönüp baktığımız görüntüler oluyor genellikle.

Adını bile bilmediğimiz ancak çok başarılı olduklarını gördüğümüz sokak sanatçılarını elimizden geldiği kadar da destekliyoruz.

Benzer bir olay Roma'ya giden bir turistin başına gelmiş.

Benzer bir olay Roma'ya giden bir turistin başına gelmiş.

Sokakta kendisine verilenlerin üzerine sprey boyayla resim yapan kişiyi görünce bilgisayarını vermeye karar vermiş.

Ateşler yakarak sprey boyasıyla sanatını icra eden sokak sanatçısı ise kimilerinin aklını alırken, kimilerine çıkarttığı sonuçla büyüleyici anlar yaşattı.

Ateşler yakarak sprey boyasıyla sanatını icra eden sokak sanatçısı ise kimilerinin aklını alırken, kimilerine çıkarttığı sonuçla büyüleyici anlar yaşattı.

Gelin önce o anlara bakalım:

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