Soğuğun En Eğlenceli Hali: Türkiye’nin ve Dünyanın En İyi Kış Festivalleri

Güney Kore sadece cilt bakımı ya da K-pop ile değil aynı zamanda soğuğu ile de meşhur. Dondurucu soğuğu ile Hwacheon Sancheoneo Buz Festivali gerçekten hakkını veren bir festival. Buzda çıplak elle balık tutma gibi farklı yarışmalarının yanı sıra da kış feneri ve renki ışıklarla süslü bu kış festivali kore yemeklerini tatmanız içinde bir fırsat olabilir.