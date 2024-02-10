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Soğuğun En Eğlenceli Hali: Türkiye’nin ve Dünyanın En İyi Kış Festivalleri

Soğuğun En Eğlenceli Hali: Türkiye’nin ve Dünyanın En İyi Kış Festivalleri

Festival
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 11:31

Kışın büyüleyici atmosferini ve soğuk havanın verdiği huzuru sevenler için özel bir yazımız var. Kışı iple çekenler, soğuk hava eşliğinde eğlence arayanlar ve beyaz örtünün hayranları için Türkiye ve dünya genelindeki kış festivallerini merak ediyorsanız kar tanelerinin eşlik ettiği bu yolculuğa gelin birlikte çıkalım. ❄️

Kaynak: https://blog.biletino.com/2024un-en-i...
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1. Harbin Buz ve Kar Heykeli Festivali - Çin

1. Harbin Buz ve Kar Heykeli Festivali - Çin

En farklı festival ve geleneklerin ülkesi olan Çin’in en büyük şehrinde yapılan Harbin Buz ve Kar Heykeli Festivali ülkenin dört bir yanından ünlü buz heykeltıraşları saatlerce çalışarak adeta buzdan harikalar yarattığı bir festival. Tamamı el emeği olan bu buzdan heykeller 5 ocak 2024 yılında açılışı yapılan festival bütün buz, kar ve heykel severleri bekliyor.

2. Bitexen Winterfest - Bursa

2. Bitexen Winterfest - Bursa

Söz konusu Uludağ olunca kış festivali olmazsa olmaz tabii ki. Üstüste en iyi gençlik festivali seçilen Bitexen Winterfest daha çok üniversite gençliğinin katılımı ile gerçekleşiyor. Sabahtan akşama akşamdan sabaha DJ performanları ve konserlerle eğleneceğiniz bu festivalin bu seneki konukları popüler sanatçılardan oluşuyor.

3. Portland Kış Işık Festivali - Amerika

3. Portland Kış Işık Festivali - Amerika

Amerika Oregon’a bağlı Portland şehride 9 yıldır düzenenlenen “Kış Işık Festivali” adeta soğuk kış gecelerini aydınlatmak için düzenleniyor. Festivalde yenilebilir enerji kullanılıyor ve gücünü ışıktan alarak hayal gücünün sınırları aşan etkisini görebilirsiniz. Heykeller, yansımalar ve gölgelerle ışığın ve karın her halini seveceğiniz bu festival şubat ayında gerçekleştiriliyor.

4. Frozen Festivali - Erzurum

4. Frozen Festivali - Erzurum

Dünyanın en uzun gece kayak pistine sahip olan Palandöken’de düzenlenen Frozen Festivalinin bu sene beşincisi düzenleniyor. 22- 25 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde kayak ve snowboard yarışları, DJ performansları, Ejder Tepesinde dans etmek ve bol eğlencenin olacağı Frozen Festivali sevenlerini bekliyor.

5. Quebec Kış Karnavalı - Kanada

5. Quebec Kış Karnavalı - Kanada

Soğuğu ve karı ile ünlü Kanada ile listemize devam ediyoruz. Quebec şehri kökenleri 1894 yılına dayanan bu kış festivalini her yıl Ocak sonu Şubat ayı başı arasında kutluyor. Buzdan yapılan heykeller ve ışık gösteriler ile şehir adeta buzdan yaratılmış gibi görünüyor.

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6. Petran Kayak Şenliği - Rize

6. Petran Kayak Şenliği - Rize

Karadenizin en soğuk zamanlarının tadını çıkaracağınız Petra Kayak şenliği Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Meşe Köyünde gerçekleştiriyor. 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan festivale her sene yerli ve yabancı birçok katılımcı geliyor. “Petranboard” veya “Lazboard” olarak isimlendirilen tahtalarla kayak yapmanın keyfini siz de çıkarabilirsiniz.

7. Saranac Gölü Kış Festivali - Amerika

7. Saranac Gölü Kış Festivali - Amerika

New York’da uzun yıllardır kutlanan Saranac Gölü Festivali 3 bloktan oluşan bir buz sarayı etrafında gerçekleşiyor. Birçok buz yarışmasının düzenlendiği festival muhteşem havai fişek gösterisiyle son bulunuyor. Bu senenin teması korkunç karnaval ve eğlenceli yarışmalar sizi bekliyor.

8. Çambaşı Kar Festivali - Ordu

8. Çambaşı Kar Festivali - Ordu

Bir diğer kar festivalimiz de Karadenizde… Ordu’nın Çambaşı Yaylasında gerçekleştirilen Çambaşı Kar Festivali tulum ve kemençe eşliğide kar heykel çalışmaları, yöresel oyunlar, off-road, kızak, kayak, snowboard yarışları bile unutulmaz olduğu kadar eğlenceli bir festival haline dönüşüyor. Ocak ayından gerçekleştirilen bu festival Ordu’yu daha önce ziyaret etmediyseniz mükemmel bir fırsat olabilir.

9. Ljubljana Ejderha Festivali - Slovenya

9. Ljubljana Ejderha Festivali - Slovenya

Sadece şatolarıyla değil festivalleriyle de ünlü Slovenya başken Ljubljana’da pagan döneminden beridir gerçelştirilen bir festivalle listemizde yer alıyor. Rengerenk maskelerin kullanıldığı bu festivalin amacı kış aylarını korkutmak ve sıcak havayı karşılamak. Ayı, peri ve cadı kostümleri ile gerçekleşen bu festivalde büyük ejderha kostümü liderlik ediyor.

10. Köln Kış Festivali - Almanya

10. Köln Kış Festivali - Almanya

Sırada Almanyadayız… Kökenleri Orta Çağ’a uzanan Köln Kış Festivali Şubat ayında düzenleniyor. Tabii festival Almanya’da olunca birasız olmuyor. Kışın “en sarhoş yapan” festivali olarak da bilinen Köln Kış Festivali binlerce insanı ağırlıyor.

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11. Amsterdam Işık Festivali - Hollanda

11. Amsterdam Işık Festivali - Hollanda

Karanlık bir Avrupa’nın bol ışıklı festivali olan Amsterdam Işık Festivali uzun süren kış mevsiminden midir bilinmez hem karada hem de suda gerçekleştiriliyor. Kasım ve Şubat ayları arasında yapılan festival sakalları sokakları sanat merkezlerinde açılan sergilerle daha eşsiz hale geliyor. Festivalin sanat yönetmenliği Light Art Collection ekibi sürüyor ve ortaya eşsiz manzaralar çıkıyor.

12. Sapporo Kar Festivali - Japonya

12. Sapporo Kar Festivali - Japonya

Her sene 2 milyondan fazla insanı ağırlayan Sapporo Kar Festivali ışıklı buzdan evler, heykeller, kaleler ile sizi bambaşka bir evrene ışınlıyor. Odori, Tsudome ve Susukino meydanlarında kurulan yemek standlarıyla hem gözünü hem de mideniz gerçekten doyacak.

13. Hwacheon Sancheoneo Buz Festivali - Güney Kore

13. Hwacheon Sancheoneo Buz Festivali - Güney Kore

Güney Kore sadece cilt bakımı ya da K-pop ile değil aynı zamanda soğuğu ile de meşhur. Dondurucu soğuğu ile Hwacheon Sancheoneo Buz Festivali gerçekten hakkını veren bir festival. Buzda çıplak elle balık tutma gibi farklı yarışmalarının yanı sıra da kış feneri ve renki ışıklarla süslü bu kış festivali kore yemeklerini tatmanız içinde bir fırsat olabilir.

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