Soğuğun En Eğlenceli Hali: Türkiye’nin ve Dünyanın En İyi Kış Festivalleri
Soğuğun En Eğlenceli Hali: Türkiye’nin ve Dünyanın En İyi Kış Festivalleri
Kaynak: https://blog.biletino.com/2024un-en-i...
Kışın büyüleyici atmosferini ve soğuk havanın verdiği huzuru sevenler için özel bir yazımız var. Kışı iple çekenler, soğuk hava eşliğinde eğlence arayanlar ve beyaz örtünün hayranları için Türkiye ve dünya genelindeki kış festivallerini merak ediyorsanız kar tanelerinin eşlik ettiği bu yolculuğa gelin birlikte çıkalım. ❄️
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Harbin Buz ve Kar Heykeli Festivali - Çin
2. Bitexen Winterfest - Bursa
3. Portland Kış Işık Festivali - Amerika
4. Frozen Festivali - Erzurum
5. Quebec Kış Karnavalı - Kanada
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Petran Kayak Şenliği - Rize
7. Saranac Gölü Kış Festivali - Amerika
8. Çambaşı Kar Festivali - Ordu
9. Ljubljana Ejderha Festivali - Slovenya
10. Köln Kış Festivali - Almanya
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Amsterdam Işık Festivali - Hollanda
12. Sapporo Kar Festivali - Japonya
13. Hwacheon Sancheoneo Buz Festivali - Güney Kore
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda