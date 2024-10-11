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Sinyal Veren Sürücüye Korna Çalan Motorcu, Başka Bir Motorcunun Tepkisiyle Karşılaştı

Sinyal Veren Sürücüye Korna Çalan Motorcu, Başka Bir Motorcunun Tepkisiyle Karşılaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 14:29

Trafikte motorcu ile araç sürücüleri arasındaki tartışmalara sık sık şahit oluyoruz. Bu kez ise araya başka bir motorcu girdi. Instagram'da @oyavuuz isimli bir kullanıcı paylaştığı video ile çok konuşuldu.

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Trafikte her gün bir tartışma, kavga oluyor. Bu kez bir motorcu, şahit olduğu bir olaya yaptığı müdahalesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafikte her gün bir tartışma, kavga oluyor. Bu kez bir motorcu, şahit olduğu bir olaya yaptığı müdahalesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Önce sağa sinyal vererek geçen araç sürücüsüne arkadan gelen motorcunun korna çalmasına uzaktan tepki gösterdi.

Önce sağa sinyal vererek geçen araç sürücüsüne arkadan gelen motorcunun korna çalmasına uzaktan tepki gösterdi.

Sonra yetmedi motorcunun yanına yaklaşarak hatalı olanın kendisi olduğunu tekrar tekrar dile getirdi. O anları da Instagram hesabından paylaşarak altına '' Doğruyu savunduk, fırça yedik 🤔🤷♂️'' notunu düştü.

Sonra yetmedi motorcunun yanına yaklaşarak hatalı olanın kendisi olduğunu tekrar tekrar dile getirdi. O anları da Instagram hesabından paylaşarak altına '' Doğruyu savunduk, fırça yedik 🤔🤷♂️'' notunu düştü.

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