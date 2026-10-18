Arkadaşının Başarısını İçten İçe Kıskanan 3 Burç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Arkadaşının terfi haberine ya da yeni başarısına ilk anda sevinemeyenler olabiliyor. Astrolog Stina Garbis, üç burcun arkadaşları için mutlu olurken bir yandan da içten içe kıyaslama yaptığını söylüyor.
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İkizler Burcu
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