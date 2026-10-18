Arkadaşının Başarısını İçten İçe Kıskanan 3 Burç

Satürn'ün yönettiği Oğlak, bir toprak burcu olarak her alanda en iyisi olmak istiyor. Arkadaşı yeni bir unvan aldığında maaşını ya da yeni pozisyonunun ayrıntılarını sormadan duramıyor.

Garbis, Oğlakların anlatılan hikayeyi kendi daha büyük hikayeleriyle geçmeye çalışabildiğini, hatta kimin daha zor durumda olduğu konusunda bile yarışabildiğini söylüyor.