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Arkadaşının Başarısını İçten İçe Kıskanan 3 Burç

Arkadaşının Başarısını İçten İçe Kıskanan 3 Burç

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 11:01
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Arkadaşının terfi haberine ya da yeni başarısına ilk anda sevinemeyenler olabiliyor. Astrolog Stina Garbis, üç burcun arkadaşları için mutlu olurken bir yandan da içten içe kıyaslama yaptığını söylüyor.

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İkizler Burcu

İkizler Burcu

Merkür'ün yönettiği İkizler, bir hava burcu olarak çoğu zaman karışık duygular yaşıyor. Arkadaşı için gerçekten sevinirken aynı anda kendini onunla kıyaslayabiliyor.

Garbis, İkizlerin birinin ne kadar başarılı ya da mutlu olduğunu anlamak için çevresindekilerle onun hakkında konuşabildiğini söylüyor. Kıskançlıkları daha çok merak ve küçük dedikodular şeklinde kendini gösteriyor.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Güneş'in yönettiği Aslan, bir ateş burcu olarak ilgi odağı olmaktan hoşlanıyor. Sahne bir başkasına geçtiğinde rahatsız olabiliyor.

Garbis, Aslanların böyle anlarda dikkati yeniden kendi üzerine çekmek için iğneli yorumlar yapabildiğini ya da karşısındakinin sözünü kesebildiğini anlatıyor.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Satürn'ün yönettiği Oğlak, bir toprak burcu olarak her alanda en iyisi olmak istiyor. Arkadaşı yeni bir unvan aldığında maaşını ya da yeni pozisyonunun ayrıntılarını sormadan duramıyor.

Garbis, Oğlakların anlatılan hikayeyi kendi daha büyük hikayeleriyle geçmeye çalışabildiğini, hatta kimin daha zor durumda olduğu konusunda bile yarışabildiğini söylüyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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