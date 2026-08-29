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Silinmeden Yetişin: 22-29 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 22-29 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 15:44
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Pınar Deniz

Pınar Deniz

Pınar Deniz, “Sevgili 26 yazı, her anını mutlulukla hatırlayacağım” notuyla yaz aylarında çekilen siyah-beyaz karesini takipçileriyle paylaştı.

Çağan Efe Ak

Çağan Efe Ak

Daha 17 dizisinin genç yıldızlarından Ceren Ayruk, rol arkadaşı Çağan Efe Ak’ın su içerken çekilen karesine dev bir damacana görseli ekleyerek “Günlük su içme hatırlatıcısı” esprisi yaptı.

Berkcan Güven

Berkcan Güven

Berkcan Güven, Sueda Uluca ile fotoğrafını yeşil kalp emojileriyle takipçileriyle paylaştı.

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç, doğanın içinde çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabından yayımladı. Açık mavi elbisesi ve duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.

Tarkan

Tarkan

Megastar Tarkan, gözlüklü ve sakallı haliyle verdiği yeni pozunu “Merhaba” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının samimi selamı hayranlarını yine fazlasıyla mutlu etti.

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Taner Ölmez

Taner Ölmez

Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu ve çocuklarıyla çıktığı aile gezisinden renkli bir kare paylaştı. Çocuklarıyla birlikte eğlence merkezinin önünde poz veren çiftin mutlu aile tablosu içleri ısıttı.

Ufuk Beydemir’

Ufuk Beydemir’

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı’yla evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Ufuk Beydemir’in, Avrupa’da yaşayan sevgilisinin hamile olduğu iddia edilmişti. İlk kez baba olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, bebeğinin yeni ultrason görüntülerini paylaşarak yaşadığı heyecanı takipçilerine gösterdi.

Gupse Özay

Gupse Özay

Gupse Özay, kızı Jan Asya’nın bebeklik döneminde çektiği eski bir videoyu yeniden paylaştı. Kızının kendisine sokulduğu sevimli anlara “Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?” notunu düşen ünlü oyuncu, anne-kız arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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