Sıfır Araba Alanlar Dikkat! Maliye, 4 Milyon Kişinin Evine Mektup Yolluyor, Cevap Vermeyene Para Cezası Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 ile 2024 yılları arasında sıfır kilometre otomobil satın alan vatandaşları mercek altına aldı. Pandemi dönemindeki araç krizini fırsata çevirip elden para alan veya zorla aksesuar satan bayileri tespit etmek amacıyla alıcılara mektup gönderilmeye başlandı. İstenen belgeleri 15 gün içinde teslim etmeyenleri ise ağır para cezaları bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, otomobil piyasasında uzun süredir konuşulan usulsüzlük iddiaları için düğmeye bastı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın