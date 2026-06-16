Sıfır Araba Alanlar Dikkat! Maliye, 4 Milyon Kişinin Evine Mektup Yolluyor, Cevap Vermeyene Para Cezası Var

Son dört yıl içinde sıfır kilometre araç satın alan vatandaşlara resmi mektuplar gönderilerek, satın alma sürecine dair kapsamlı bir izahat isteniyor. Bu hamleyle, bayilerin elde ettiği haksız kazançların ve oluşan vergi kayıplarının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Kendisine mektup ulaşan alıcıların, talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle birlikte en geç 15 gün içerisinde ilgili müfettişliğe teslim etmesi zorunlu kılındı.

Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ve ardından patlak veren küresel çip krizi, otomotiv sektöründe ciddi bir tedarik sorununa yol açmıştı. Türkiye'de de 2021 ve 2024 yılları arasında sıfır araç bulmak adeta imkansız hale gelmiş, bu dönemi fırsat bilen bazı satıcılar vatandaşlardan elden ekstra ücretler talep etmişti. Birçok alıcı, araç sırasında öne geçebilmek için kayıt dışı ödemeler yapmak zorunda kalırken, yüksek fiyatlı ek aksesuar paketleri de müşterilere zorla dayatılmıştı. Toplamda 4 milyona yakın aracın satıldığı bu hareketli dönemin karanlıkta kalan hesapları, şimdi devletin sıkı denetimine takıldı.

Gönderilen resmi yazılarda vatandaşlara, araç için gerçekte ne kadar ödedikleri ve bu ödemeleri hangi yöntemlerle gerçekleştirdikleri soruluyor. Müfettişler; banka dekontları, kredi kartı slipleri, EFT ve havale makbuzları gibi tüm belgelerin ibraz edilmesini isterken, özellikle nakit yapılan ödemelerin tüm şeffaflığıyla açıklanmasını talep ediyor. Ayrıca bayilerin müşterilere zorunlu tuttuğu yan basamak, park sensörü, boya koruma, seramik kaplama ve navigasyon gibi donanımların gerçekten alınıp alınmadığı da detaylıca sorgulanıyor.

Denetim kurulu, bu aksesuarlar için fatura kesilip kesilmediğini, ödemenin doğrudan bayiye mi yoksa farklı bir aracı firmaya mı yapıldığını inceliyor. Aksesuarların ücretinin araç bedeliyle birlikte mi yoksa daha sonra mı ödendiği, hatta araç bayiden ilk çıkarıldığında bu donanımların üzerinde takılı olup olmadığı gibi çok ince detaylar da mektupta sorulan sorular arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak, sigorta ve ek garanti gibi standart işlemlerin dışında satıcı firmaya elden yapılan her türlü ödemenin de beyan edilmesi isteniyor.

Bakanlık yetkilileri, bu vergi incelemesini ciddiye almayan veya süreci aksatan alıcıları da net bir dille uyarıyor. İstenen belgeleri 15 günlük yasal süre içerisinde yetkililere ulaştırmayan, eksik veya yanıltıcı bilgi sunan kişilere doğrudan özel usulsüzlük cezası kesilecek. İlk cezanın ardından verilecek ek sürede de uyarıları dikkate almayıp bilgi vermekten kaçınanlar, kesilen ilk cezanın iki katını ödemekle karşı karşıya kalacak.