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Sıfır Araba Alanlar Dikkat! Maliye, 4 Milyon Kişinin Evine Mektup Yolluyor, Cevap Vermeyene Para Cezası Var

Sıfır Araba Alanlar Dikkat! Maliye, 4 Milyon Kişinin Evine Mektup Yolluyor, Cevap Vermeyene Para Cezası Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 10:03
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 ile 2024 yılları arasında sıfır kilometre otomobil satın alan vatandaşları mercek altına aldı. Pandemi dönemindeki araç krizini fırsata çevirip elden para alan veya zorla aksesuar satan bayileri tespit etmek amacıyla alıcılara mektup gönderilmeye başlandı. İstenen belgeleri 15 gün içinde teslim etmeyenleri ise ağır para cezaları bekliyor.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, otomobil piyasasında uzun süredir konuşulan usulsüzlük iddiaları için düğmeye bastı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, otomobil piyasasında uzun süredir konuşulan usulsüzlük iddiaları için düğmeye bastı.

Son dört yıl içinde sıfır kilometre araç satın alan vatandaşlara resmi mektuplar gönderilerek, satın alma sürecine dair kapsamlı bir izahat isteniyor. Bu hamleyle, bayilerin elde ettiği haksız kazançların ve oluşan vergi kayıplarının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Kendisine mektup ulaşan alıcıların, talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle birlikte en geç 15 gün içerisinde ilgili müfettişliğe teslim etmesi zorunlu kılındı.

Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını ve ardından patlak veren küresel çip krizi, otomotiv sektöründe ciddi bir tedarik sorununa yol açmıştı. Türkiye'de de 2021 ve 2024 yılları arasında sıfır araç bulmak adeta imkansız hale gelmiş, bu dönemi fırsat bilen bazı satıcılar vatandaşlardan elden ekstra ücretler talep etmişti. Birçok alıcı, araç sırasında öne geçebilmek için kayıt dışı ödemeler yapmak zorunda kalırken, yüksek fiyatlı ek aksesuar paketleri de müşterilere zorla dayatılmıştı. Toplamda 4 milyona yakın aracın satıldığı bu hareketli dönemin karanlıkta kalan hesapları, şimdi devletin sıkı denetimine takıldı.

Gönderilen resmi yazılarda vatandaşlara, araç için gerçekte ne kadar ödedikleri ve bu ödemeleri hangi yöntemlerle gerçekleştirdikleri soruluyor. Müfettişler; banka dekontları, kredi kartı slipleri, EFT ve havale makbuzları gibi tüm belgelerin ibraz edilmesini isterken, özellikle nakit yapılan ödemelerin tüm şeffaflığıyla açıklanmasını talep ediyor. Ayrıca bayilerin müşterilere zorunlu tuttuğu yan basamak, park sensörü, boya koruma, seramik kaplama ve navigasyon gibi donanımların gerçekten alınıp alınmadığı da detaylıca sorgulanıyor.

Denetim kurulu, bu aksesuarlar için fatura kesilip kesilmediğini, ödemenin doğrudan bayiye mi yoksa farklı bir aracı firmaya mı yapıldığını inceliyor. Aksesuarların ücretinin araç bedeliyle birlikte mi yoksa daha sonra mı ödendiği, hatta araç bayiden ilk çıkarıldığında bu donanımların üzerinde takılı olup olmadığı gibi çok ince detaylar da mektupta sorulan sorular arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak, sigorta ve ek garanti gibi standart işlemlerin dışında satıcı firmaya elden yapılan her türlü ödemenin de beyan edilmesi isteniyor.

Bakanlık yetkilileri, bu vergi incelemesini ciddiye almayan veya süreci aksatan alıcıları da net bir dille uyarıyor. İstenen belgeleri 15 günlük yasal süre içerisinde yetkililere ulaştırmayan, eksik veya yanıltıcı bilgi sunan kişilere doğrudan özel usulsüzlük cezası kesilecek. İlk cezanın ardından verilecek ek sürede de uyarıları dikkate almayıp bilgi vermekten kaçınanlar, kesilen ilk cezanın iki katını ödemekle karşı karşıya kalacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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