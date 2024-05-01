Sevgiliye Hediye Edilen Saç Tokalarından Sonra Yeni Moda Sütyen Askısı Oldu

Sevgililere manevi hediyeler verebilmek için yaratıcılıklarını konuşturanlar görüyoruz ancak sosyal medyada paylaşılan bir hediye videosu görenlere akıl tutulması yaşattı. Çünkü bir kadın sevgilisine bileklik niyetine sütyen askısını takıyordu.
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Eskiden sütyen askısı yerine kadınların saç tokalarını verdiğini ve erkeklerin de seve isteye taktıklarını görürdük.
Ancak şimdi bu anlar izleyenleri şaşırtmakla birlikte mantığı da sorgulattı. Sizce bu yeni moda saç tokasının yerini alabilir mi? Yorumlarda buluşalım.
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Ve tepkilerden birkaçı. 👇
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