Sergen Yalçın İstifa Ediyor! Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Dönemi Kapanıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2026 - 10:19

Süper Lig’de şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan sonrasında da tek hedefi kalan Türkiye Kupası'ndan da elenerek taraftarın tepkisini çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona eriyor. Türkiye Gazetesi’nden Murad Tamer’in haberine göre; kalan iki maçın ardından görevinden ayrılmayı planlayan tecrübeli hocayla yönetimin de yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından büyük bir sarsıntı yaşıyor.

Saha sonuçlarının ardından tribünlerden yükselen tepkiler, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın geleceğini netleştirdi. Deneyimli teknik adamın, daha önce dile getirdiği 'taraftar desteğini kaybettiğim an bırakırım' sözünden hareketle, sezonun son iki maçına çıktıktan sonra istifasını sunacağı belirtildi. Kulüp yönetiminin de benzer bir görüşte olduğu ve yeni sezon planlamasında 53 yaşındaki çalıştırıcıyla devam etmeyi düşünmediği gelen bilgiler arasında.

Siyah-beyazlı camiada yaşanan bu gergin süreçte, Asbaşkan Murat Kılıç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kılıç, A Spor’a yaptığı açıklamada teknik direktörleriyle bir sorun yaşamadıklarını belirtse de Yalçın’ın motivasyon kaybına dikkat çekerek sürecin zorluğuna işaret etti. Bu belirsizlik ortamında Beşiktaş’ı sadece yönetimsel değişimler değil, aynı zamanda yoğun bir maç takvimi de bekliyor. Kupadan elenerek Avrupa Ligi play-off şansını elinin tersiyle iten ekip, önümüzdeki sezonu oldukça erken açmak zorunda kalacak. Türkiye Kupası’nı kazanacak takıma göre Avrupa serüvenine ya 23 Temmuz’da ya da Konferans Ligi ön elemeleriyle başlayacak olan Beşiktaş, yaz tatilini kısa tutacak.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, özellikle kendi sahasında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yarattı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan 23 karşılaşmanın neredeyse yarısında puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, evinde çıktığı maçların sadece 13'ünde galibiyet yüzü görebildi. İç sahada alınan 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik, şampiyonluk ve kupa hedefinden uzaklaşılmasındaki en büyük etken olarak öne çıktı. Hem saha içi istatistikler hem de tribünlerle yaşanan kopuş, Sergen Yalçın ve Beşiktaş birlikteliğinin sonuna gelindiğini gösteriyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
