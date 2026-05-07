Sergen Yalçın İstifa Ediyor! Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Dönemi Kapanıyor

Kılıç, A Spor’a yaptığı açıklamada teknik direktörleriyle bir sorun yaşamadıklarını belirtse de Yalçın’ın motivasyon kaybına dikkat çekerek sürecin zorluğuna işaret etti. Bu belirsizlik ortamında Beşiktaş’ı sadece yönetimsel değişimler değil, aynı zamanda yoğun bir maç takvimi de bekliyor. Kupadan elenerek Avrupa Ligi play-off şansını elinin tersiyle iten ekip, önümüzdeki sezonu oldukça erken açmak zorunda kalacak. Türkiye Kupası’nı kazanacak takıma göre Avrupa serüvenine ya 23 Temmuz’da ya da Konferans Ligi ön elemeleriyle başlayacak olan Beşiktaş, yaz tatilini kısa tutacak.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, özellikle kendi sahasında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yarattı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan 23 karşılaşmanın neredeyse yarısında puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, evinde çıktığı maçların sadece 13'ünde galibiyet yüzü görebildi. İç sahada alınan 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik, şampiyonluk ve kupa hedefinden uzaklaşılmasındaki en büyük etken olarak öne çıktı. Hem saha içi istatistikler hem de tribünlerle yaşanan kopuş, Sergen Yalçın ve Beşiktaş birlikteliğinin sonuna gelindiğini gösteriyor.