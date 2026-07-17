article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Serdar Ortaç'tan Saygı1 Açıklaması! Oğuzhan Uğur Gelişmesinin Ardından Saygı1 İptal Edildi

Serdar Ortaç'tan Saygı1 Açıklaması! Oğuzhan Uğur Gelişmesinin Ardından Saygı1 İptal Edildi

Serdar Ortaç Oğuzhan Uğur
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 23:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan 'Saygı1' konseptinin iptal edildiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, aynı gün ve aynı mekanda bu kez sürpriz sanatçıların da katılacağı 'Serdar Ortaç Konseri' ile sahne alacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından Saygı1 konser serisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından Saygı1 konser serisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan 'Saygı1' konseptinin iptal edildiğini duyurdu.

Ortaç, paylaşımında konserin tamamen iptal edilmediğini, aynı gün ve aynı mekanda bu kez 'Serdar Ortaç Konseri' adıyla sahneye çıkacağını açıkladı. Ünlü sanatçı, konsere sürpriz konuk sanatçıların da eşlik edeceğini belirterek hayranlarını 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya davet etti.

Söz konusu gelişme, Saygı1 konseptinin yaratıcısı Oğuzhan Uğur hakkında yürütülen soruşturmanın ardından geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası üzerine Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşte Serdar Ortaç'ın Saygı1 açıklaması:

İşte Serdar Ortaç'ın Saygı1 açıklaması:

4 Ağustos’ta Yenikapı’da gerçekleştirilmesi planlanan “Saygı1” konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir.

Ancak 4 Ağustos’ta Yenikapı’da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla ‘Serdar Ortaç Konseri’ ile sahnede olacağım.

Tüm sevenlerimi 4 Ağustos’ta Yenikapı’ya bekliyorum.

Sevgi ve saygılarımla

Serdar Ortaç

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın