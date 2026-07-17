Serdar Ortaç'tan Saygı1 Açıklaması! Oğuzhan Uğur Gelişmesinin Ardından Saygı1 İptal Edildi
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Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan 'Saygı1' konseptinin iptal edildiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, aynı gün ve aynı mekanda bu kez sürpriz sanatçıların da katılacağı 'Serdar Ortaç Konseri' ile sahne alacağını duyurdu.
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Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından Saygı1 konser serisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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İşte Serdar Ortaç'ın Saygı1 açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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