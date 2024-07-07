Şerbo'da Görkem'in Hastalığından Mert Turak'ın Naim İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'da Görkem'in Hastalığından Mert Turak'ın Naim İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Temmuz Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Esra Erol'un programında konuğuna ders verirken eşini ortaya atarak söyledikleri dinleyenleri fazlasıyla şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bülent Ersoy, yeniden başlayan Dünya Güzellerim için şıkır şıkır altınlarını takınıp dans etti. Diva'nın 10 Milyon TL'lik takılarıyla ettiği dans gündem oldu!
3. Survivor All Star'da ikinci olmayı başaran Nefise Karatay, Haberler.com'un YouTube hesabına katılarak soruları yanıtladı. Nefise yarışmacıların adadaki ilişki durumları hakkında konuştu.
4. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti'nde başrol krizi yaşanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halil İbrahim Ceyhan'ın ayrılmasından sonra hikayesi değişen dizide şok bir ayrılık daha gerçekleşti.
5. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, Saba Tümer'in YouTube programına katılarak soruları yanıtladı. Kızılcık Şerbeti'nde Apo'yu canlandıran oyuncunun değişmesiyle ilgili ilk kez söylediği sözler gündem oldu!
7. İzlerken ara ara sinirlerimizin bozulduğu, kimi zaman Zuhal Topal'dan bile daha çok çıldırdığımız yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı. Yayınlandığı ilk günden bu yana hepimiz dış sesi merak ediyoruz.
8. Kızılcık Şerbeti öyle bir final ile sezona ara verdi ki Eylül'e kadar tüm şüpheler ayyuka çıkacak gibi görünüyor. Yine bir iddia daha akılları karıştırdı. İşte Ömer karakteri ile ilgili "Pes" dedirten o teori...
9. Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...
10. Kızılcık Şerbeti sezon finali yapınca hepimiz oturduk "Biz ne izledik yahu?" diye sorduk. Son bölümlere damgasını vuran Görkem karakterinin normal olmadığından hem fikiriz. Peki, Görkem'in hastalığı ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'a bir etkinlikte "Eşcinsel rolünde oynar mısınız?" sorusu geldi. Başarılı oyuncunun yeteneğini vurgulamak isteyen izleyicinin yanıtı ise başka yere gidince ortaya güldüren anlar çıktı.
12. Türkiye’nin Euro 2024’teki son 2 mücadelesi ekranlarda reyting rekorları kırdı. Medya Radar'ın haberine göre, son 13 yılda totalde en çok izlenenler listesine yerleşti. Peki listede başka neler var...
13. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın efsane programı Dünya Güzellerim, "tatilde" formatıyla yeniden ekranlara gelmeye başladı. Programda oynayan bir oyuncu paylaştığı sahne ile "Kurgu koktu buralar" dedirtti.
14. MasterChef Türkiye'de düello yemeği islim kebabıydı. Ama yarışmacılar onun ne olduğunu bilemeyince Mehmet Şef sinirlendi.
15. 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Fulya’daki evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Tuğaltay, Esra Ezmeci’ye konuk oldu. Annenin açıklamaları herkesi bir kez daha şok etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Yiğit Kirazcı'nın oynayacağı yeni dizi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kirazcı, yeni dizide bir yasak aşkın pençesinde olacak.
17. “Kızıl Goncalar” dizisinde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz ile birlikte oynayan oyuncu Mert Turak, Naim karakterini anlattı. Rolü canlandırmaya başladıktan sonra başına gelenleri itiraf etti.
18. Alan yarışması ile Atv ekranlarında seyirci ile buluşan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya yeni sezon planları soruldu. "Yoruldum" diyen Kaynarca, oyunculuğu bırakıyor mu, yanıt verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın