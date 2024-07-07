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Esra Erol'un Programda Konuğuna Ders Verirken Eşiyle İlgili Söyledikleri Şaşkınlık Yarattı!

Esra Erol'un Programda Konuğuna Ders Verirken Eşiyle İlgili Söyledikleri Şaşkınlık Yarattı!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 02:26

Esra Erol'un programında konuğuna ders verirken eşini ortaya atarak söyledikleri dinleyenleri fazlasıyla şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9IWJtmsj...
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Senelerdir TV ekranlarında program yapan Esra Erol, programa katılan bir konuğuna ders vermeye çalışırken eşinden örnek verdi.

Senelerdir TV ekranlarında program yapan Esra Erol, programa katılan bir konuğuna ders vermeye çalışırken eşinden örnek verdi.

“Benim eşim ailemle ilgili tek bir cümle söyleyemez…” diyen Esra Erol'un sözleri takdir topladı.

“Benim eşim ailemle ilgili tek bir cümle söyleyemez…” diyen Esra Erol'un sözleri takdir topladı.

O anları buradan dinleyebilirsiniz:

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