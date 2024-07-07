Esra Erol'un Programda Konuğuna Ders Verirken Eşiyle İlgili Söyledikleri Şaşkınlık Yarattı!
Esra Erol'un Programda Konuğuna Ders Verirken Eşiyle İlgili Söyledikleri Şaşkınlık Yarattı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9IWJtmsj...
Esra Erol'un programında konuğuna ders verirken eşini ortaya atarak söyledikleri dinleyenleri fazlasıyla şaşırttı.
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Senelerdir TV ekranlarında program yapan Esra Erol, programa katılan bir konuğuna ders vermeye çalışırken eşinden örnek verdi.
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“Benim eşim ailemle ilgili tek bir cümle söyleyemez…” diyen Esra Erol'un sözleri takdir topladı.
O anları buradan dinleyebilirsiniz:
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