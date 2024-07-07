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"Dizilerden ve Projelerden Artık Yoruldum" Diyen Oktay Kaynarca Oyunculuğu Bırakıyor mu?

"Dizilerden ve Projelerden Artık Yoruldum" Diyen Oktay Kaynarca Oyunculuğu Bırakıyor mu?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 10:56

Alan yarışması ile Atv ekranlarında seyirci ile buluşan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya yeni sezon planları soruldu. 'Yoruldum' diyen Kaynarca, oyunculuğu bırakıyor mu, yanıt verdi.

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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz dizisinde sevenleri ile buluşmuştu.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz dizisinde sevenleri ile buluşmuştu.

Dizinin sezon finalinin ardından oyuncu, ATV ekranlarında Alan adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmaya başladı.

Dizinin sezon finalinin ardından oyuncu, ATV ekranlarında Alan adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmaya başladı.

Oyuncuyu sokakta yakalayan gazeteci Tolga Bozduman, yeni sezonda başka bir projede yer alacak mı, diye sordu.

Oyuncuyu sokakta yakalayan gazeteci Tolga Bozduman, yeni sezonda başka bir projede yer alacak mı, diye sordu.

Kaynarca, "Var ama henüz kesin bir şey yok. Ben biraz yoruldum" diye yanıt verince sohbet meslek hakkındaki fikirlerine döndü.

Kaynarca, "Var ama henüz kesin bir şey yok. Ben biraz yoruldum" diye yanıt verince sohbet meslek hakkındaki fikirlerine döndü.

Kaynarca'ya "Oyunculuğu bırakacak mısınız? Gelecek planınız ne?" diye soran gazeteciye oyuncu "Yaş aldıkça oyuncu tecrübe kazanır. Yaşım yettiğince yapacağım" dedi.

Kaynarca'ya "Oyunculuğu bırakacak mısınız? Gelecek planınız ne?" diye soran gazeteciye oyuncu "Yaş aldıkça oyuncu tecrübe kazanır. Yaşım yettiğince yapacağım" dedi.
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