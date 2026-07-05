Sen Cildini Yüzde Kaç Mutlu Edebiliyorsun?

Ne çok iyi ne de çok kötü bir noktadasın. Cildin bazı günler gördüğü ilgiden mutlu olurken bazı günler ise biraz ihmal edilmiş hissediyor. Belki yoğun tempo, belki de üşengeçlik nedeniyle bakım rutinin düzenli ilerlemiyor. Oysa her gün yalnızca birkaç dakikanı ayırarak bile gözle görülür bir fark yaratabilirsin. Cildin senden sadece biraz daha istikrarlı olmanı bekliyor.