Sen Cildini Yüzde Kaç Mutlu Edebiliyorsun?
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Cildin, günlük alışkanlıklarından beslenme düzenine, uyku kalitenden bakım rutinine kadar birçok değişkenden doğrudan etkileniyor. Peki sen ona gerçekten hak ettiği özeni gösteriyor musun? Beraber öğrenelim!
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1. Sabah uyandığında yüzünü ilk nasıl temizliyorsun?
2. Gün içinde su tüketimin nasıl?
3. Güneşli havalarda dışarı çıkarken ne yaparsın?
4. Bakım rutininde favori ürünün bunlardan hangisi?
5. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştirirsin?
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6. Sosyal medyada yeni bir cilt bakım trendi gördün, yaklaşımın nasıl olur?
7. Bu doğal içeriklerden birini seç bakalım!
8. Duş aldığında suyun sıcaklık derecesi nasıl oluyor?
Cildini %95 oranında mutlu edebiliyorsun!
Cildini %75 oranında mutlu edebiliyorsun!
Cildini %50 oranında mutlu edebiliyorsun!
Cildini %25 oranında mutlu edebiliyorsun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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