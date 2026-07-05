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Sen Cildini Yüzde Kaç Mutlu Edebiliyorsun?

etiket Sen Cildini Yüzde Kaç Mutlu Edebiliyorsun?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
05.07.2026 - 17:01
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Cildin, günlük alışkanlıklarından beslenme düzenine, uyku kalitenden bakım rutinine kadar birçok değişkenden doğrudan etkileniyor. Peki sen ona gerçekten hak ettiği özeni gösteriyor musun? Beraber öğrenelim!

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1. Sabah uyandığında yüzünü ilk nasıl temizliyorsun?

2. Gün içinde su tüketimin nasıl?

3. Güneşli havalarda dışarı çıkarken ne yaparsın?

4. Bakım rutininde favori ürünün bunlardan hangisi?

5. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştirirsin?

5. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştirirsin?
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6. Sosyal medyada yeni bir cilt bakım trendi gördün, yaklaşımın nasıl olur?

7. Bu doğal içeriklerden birini seç bakalım!

8. Duş aldığında suyun sıcaklık derecesi nasıl oluyor?

Cildini %95 oranında mutlu edebiliyorsun!

Tebrikler! Görünen o ki cildinle oldukça iyi anlaşıyorsun. Günlük bakım alışkanlıkların cildinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılıyor ve ona düzenli olarak zaman ayırıyorsun. Elbette zaman zaman aksattığın günler olabilir ama genel tablo oldukça başarılı. Bu istikrarlı yaklaşım sayesinde cildin uzun vadede de sana bunun karşılığını verecektir. Aynı özeni göstermeye devam ettiğin sürece cildinin mutluluk seviyesi kolay kolay düşmeyecek gibi görünüyor.

Cildini %75 oranında mutlu edebiliyorsun!

Cildin senden genel olarak memnun ama hala geliştirebileceğin birkaç alışkanlığın var. Bazen bakım rutinini aksatıyor ya da bazı temel adımları atlıyor olabilirsin. Neyse ki büyük değişikliklere ihtiyacın yok. Düzenli nemlendirme, güneş koruyucu kullanımı ve yeterli su tüketimi gibi küçük dokunuşlarla bu oranı çok daha yukarı taşıyabilirsin. Cildin sana küçük sinyaller veriyor ve onları fark etmen yeterli.

Cildini %50 oranında mutlu edebiliyorsun!

Ne çok iyi ne de çok kötü bir noktadasın. Cildin bazı günler gördüğü ilgiden mutlu olurken bazı günler ise biraz ihmal edilmiş hissediyor. Belki yoğun tempo, belki de üşengeçlik nedeniyle bakım rutinin düzenli ilerlemiyor. Oysa her gün yalnızca birkaç dakikanı ayırarak bile gözle görülür bir fark yaratabilirsin. Cildin senden sadece biraz daha istikrarlı olmanı bekliyor.

Cildini %25 oranında mutlu edebiliyorsun!

Görünen o ki cildinle arandaki ilişki biraz mesafeli kalmış. Bakım rutinini sık sık erteliyor ya da temel ihtiyaçlarını gözden kaçırıyor olabilirsin. Ama moral bozmak için hiçbir neden yok! Çünkü cilt, doğru alışkanlıklara oldukça hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya sahip. Küçük adımlarla başlayıp düzenli bir rutin oluşturduğunda kısa sürede olumlu değişimler fark edebilirsin.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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