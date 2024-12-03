Sema'nın Arka Sokaklar Benzetmesinden Kuruluş Osman'daki Ayrılığın Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Sema'nın Arka Sokaklar Benzetmesinden Kuruluş Osman'daki Ayrılığın Nedenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Deha dizisiyle ekranlara dönen Aras Bulut İynemli, yine sezonun en çok konuşulan yapımlarından birinde rol almayı başardı. Pazar günleri ekrana gelen Deha, kısa sürede önemli bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı. E, Aras Bulut'un ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu tartışmaya da gerek yok. Dizide geçen bir sahnesiyle Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Mete'nin ikonikleşen sahnesini andırdığı dikkatlerden kaçmamıştı. Yapılan capsi Instagram'ında paylaşan Aras Bulut, maziye bir gönderme yaptı.
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2. Avrupa Yakası yayınlandığı süre boyunca izleyiciyi kahkahaya boğan ve zirvede yerini alan bir komedi dizisiydi. Aradan yıllar geçmesine rağmen dizi popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Yıllar içinde dizide rol alıp aramızdan ayrılan pek çok isim oldu. Son olarak geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Vural Çelik, ani vedasıyla herkesi derinden üzmüştü. Vefatının ardından da Çelik'in Gülse Birsel ile olan küslüğü gündem olmuştu. Dizide Sertaç karakterine hayat veren Yavuz Seçkin, ikili arasında neler geçtiğini Aramızda Kalmasın'a anlattı.
3. Son olarak 2018'de Vatanım Sensin'le karşımıza çıkan Bergüzar Korel, ekranlara verdiği 6 senelik arayı sonunda sonlandırdı. Annem Ankara ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, ilk iki bölümde yeniden kendine hayran bıraktı. Mehmet Günsür'le başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede çok sevildi. Ekranlara dönmesini sağlayan Annem Ankara dizisine katılmayı nasıl kabul ettiği merak edilen Korel, Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye röportaj verdi. Diziyle ve karakteriyle ilgili itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, “Ayrıntıyı konuşmaya gerek yok, ben bu işte olmak istiyorum” dediğini dile getirdi.
4. Müge Anlı'da bugün göğsümüzü kabartan bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit, Müge Anlı ve izleyicilerinin yardımıyla 1 saatte bulundu. Müge Anlı, küçük çocuğun izini an be an sürdü. Yayında o anlara şahit olanların tüyleri diken diken oldu. Sokak sokak aranan çocuk sağ salim bulundu.
5. 2025 sezonu hazırlıklarına başlanan Survivor'da, sezon başlamadan olaylar başladı bile! All Star formatında yayınlanacak yeni sezonda popüler eski yarışmacıların yer alacağı iddia ediliyor. Sema ve Batuhan'ın hazırlıklara başladığının sık sık görülmesiyle de pek çok izleyici hep aynı isimlerin katıldığına dair eleştirilerde bulundular. Eleştirilere kayıtsız kalmayan Sema, Instagram hesabından söylenenlere cevap verdi. Bakalım neler demiş?
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6. 6 sezondur ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in diziden ayrılmasıyla birlikte hikayede değişikliğe gidilmişti. Bununla birlikte bazı oyuncuların hikayesi bitti ve diziden ayrıldıkları açıklanmaya başlandı. Diziye bu sezon Hazal Hatun karakteriyle dahil olan Feyza Işık da diziden ayrılan isimlerden biriydi. Işık, diziden ayrılmasının gerçek nedenini açıkladı.
7. tv100 kanalında Okan Bayülgen’in programına Vedar Milor ile konuk olan İlber Ortaylı canlı yayın esnasında rahatsızlandı. Ekibin haber vermesi üzere Bayülgen yayına ara verdi. Katılımı için Ortaylı’ya teşekkürlerini iletti ve Ortaylı stüdyodan ayrıldı. Detaylar için 👇
8. TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca izleyiciyle buluşan Payitaht Abdülhamid, 2021 yılında final yapmıştı. II. Abdülhamid'in saltanatının son 13 yılını anlatan dizi toplam 154 bölüm sürmüştü. Bülent İnal'ın başrol oynadığı dizide Duygu Gürcan, II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ı canlandırıyordu. Dizideki haline alıştığımız Naime Sultan'ın gerçek hayatta nasıl göründüğünü hiç görmüş müydünüz? Gelin, birlikte görelim!
9. Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü yine oldukça sarsıcıydı. Ancak bu kez yalnızca seküler ve muhafazakar kesim karşı karşıya getirilmedi. Aynı zamanda ortak bir yönlerine değinildi: Umut etme ihtiyacı. Dizide Hande çocuğunun sağlık durumu nedeniyle hayata dair inancı kalmamış durumdaydı. Tam da bu sırada karşısına dolandırıcı olarak gösterilen bir tür kişisel gelişim için çalışan topluluk çıktı.Hande o topluluğa girip çıktıktan sonra adeta başka bir insan oldu.
10. 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
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11. Dizi ve filmlerdeki duygusal sahneler eğer iyi çekildiyse ekran başındaki izleyiciyi hüngür hüngür ağlatabiliyor. Peki, bu kadar duygusal sahnenin ardından oyuncular o duygudan nasıl çıkabiliyor? Ertan Saban ve Damla Sönmez'in rol aldığı Kötü Kan dizisinden bir kamera arkası bu konuyu aydınlattı. İki oyuncunun duygusal bir sahne oynadıktan sonra bir anda o rolden çıkmaları görenleri hayret ettirdi. İşte o anlar...
12. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, hiç mutfak eğitimi almamasına rağmen enfes bir performans sergilemişti. MasterChef macerası sona erdikten sonra pek çok iş teklifi alan Ayşe Ekiz, sonunda yapacağı işi açıkladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı da dahil olmak üzere Ayşe'ye epey iş teklifi gelmişti. Ayşe Ekiz, bu tekliflerden birini değerlendirerek kabul etti.
13. Türk televizyon tarihinde yabancı dizilerden uyarlanan ve çok ses getiren pek çok yapım var. Mesela Bahar da onlardan biri. Bu içerikte bir zamanlar yabancı dizilerden Türkiye'ye uyarlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan yapımları sizler için bir araya getirdik. Sizin Türkiye'ye uyarlanmasını istediğiniz bir yapım var mı? Varsa yorumlara buyrun...
14. atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının muhabirliğini yapan Caner Toygar, uzun süredir programda boy gösteriyor. Toygar, buradaki işinin yanı sıra Esra Erol'a çıkan şahıslarla röportaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaşırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Caner Toygar'ın programdan ayrıldığı iddia edildi. Peki, gerçek aslında ne? İşte konunun tüm detayları...
15. Kızıl Goncalar'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü hafızaları epey bir kurcaladı. RTÜK'ten ceza alacağı iddia edilen dizinin yeni bölümünde "Güç Saplantısı" teması ön plana çıktı. Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri, babası Vahit kaçınca tarikatın yeni lideri oldu. Ancak yorgan gitti kavga bitti, gibi olmadı. Vahit'le mücadelesinde yeğeni Cüneyd'in daima yanında olan Sadi Hüdayi güç zehirlenmesi yaşadı. Babasının oturduğu post ile sahnesi Yüzüklerin Efendisi Gollum'a benzetildi.
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16. Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun ikonik karakteri Bihter'in tüllü kazağını muhakkak hatırlarsınız. Dizi yayınlandığı dönem kapı baca kırdırıp satış rekorları kıran kazak hala dilimizden düşmüyor. Bir TikToker da bu kazağın etkisi altına girmiş olacak ki ikonik Bihter kazağını elleriyle dikti. İşte o anlar...
17. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik hakkındaki soru işaretlerine cevap veren Ezmeci, kendisine "Ben sapık mıyım?" diye soran takipçisine tavsiyelerde bulundu. Ezmeci'ye gelen o soru ve yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Ezmeci'nin o yanıtı...
18. MasterChef Türkiye'de eleme oyununun ikinci kısmında yarışmacılar, jüri üyesi şeflerden birinin imza tabağını yapıyor. Mehmet Şef'in üç imza yemeğinde de simit veya et üzerine garnitürler yerleştirmesi dikkatlerden kaçmazken söz konusu olay haliyle tepki oluşturdu. Mehmet Şef'in aynı tarzda yemekler yapması tartışma yaratırken yemek görsellerine bakıldığında izleyicinin hiç de haksız olmadığını gördük. Peki siz ne düşüneceksiniz?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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