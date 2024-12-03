Yabancı Dizilerden Uyarlanarak Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Diziler
Yabancı Dizilerden Uyarlanarak Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Diziler
Türk televizyon tarihinde yabancı dizilerden uyarlanan ve çok ses getiren pek çok yapım var. Mesela Bahar da onlardan biri. Bu içerikte bir zamanlar yabancı dizilerden Türkiye'ye uyarlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan yapımları sizler için bir araya getirdik. Sizin Türkiye'ye uyarlanmasını istediğiniz bir yapım var mı? Varsa yorumlara buyrun...
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Umutsuz Ev Kadınları
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Medcezir
Bahar
Bizim Hikaye
Küçük Sırlar
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Tatlı Küçük Yalancılar
Hekimoğlu
Alev Alev
Peki sizin yabancı bir diziden uyarlanmasını istediğiniz Türk dizisi var mı? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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