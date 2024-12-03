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Yabancı Dizilerden Uyarlanarak Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Diziler

Yabancı Dizilerden Uyarlanarak Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Diziler

yerli dizi dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
03.12.2024 - 11:01

Türk televizyon tarihinde yabancı dizilerden uyarlanan ve çok ses getiren pek çok yapım var. Mesela Bahar da onlardan biri. Bu içerikte bir zamanlar yabancı dizilerden Türkiye'ye uyarlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan yapımları sizler için bir araya getirdik. Sizin Türkiye'ye uyarlanmasını istediğiniz bir yapım var mı? Varsa yorumlara buyrun...

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Umutsuz Ev Kadınları

Umutsuz Ev Kadınları

Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Songül Öden, Ceyda Düvenci, Özge Özder ve Deniz Uğur'un oynadığı dizi, dünya çapında çok sevilen bir yapım olan 'Desperate Housewives'tan uyarlanmıştır.

Medcezir

Medcezir

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerde oynadığı ve Yaman'la Mira'nın hikayesinin herkesin tarafından sevildiği dizi, 'The O.C.' dizisinden uyarlanmıştır.

Bahar

Bahar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dizi aleminde fırtına gibi esen ve başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın oynadığı dizi, Güney Kore'nin medikal dizisi 'Doktor Cha'dan uyarlanmıştır.

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye

Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrollerde olduğu dizi, Amerikan yapımı Shameless'ten uyarlanmıştır. Chicagolu bir ailenin başına gelen komik ve dramatik olaylar bu dizide aktarılmıştır.

Küçük Sırlar

Küçük Sırlar

Televizyon dünyasının çok konuşulan dizilerinden biri olan Gossip Girl'ün hikayesi bu dizide Sinem Kobal, Burak Özçivit, Merve Boluğur ve Birkan Sokullu gibi harika bir kadroyla ekranlara gelmiştir.

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Tatlı Küçük Yalancılar

Tatlı Küçük Yalancılar

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Bensu Soral, Büşra Develi, Melisa Şenolsun ve Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı dizi, Amerika'da reyting rekorları kıran 'Pretty Little Liars' dizisinden uyarlanmıştır.

Hekimoğlu

Hekimoğlu

Timuçin Esen ile Okan Yalabık'ın başrolde oynadığı dizi, Türk televizyon tarihinin en beğenilen medikal dizilerinden biridir. Dizinin hikayesi ise yine dünya çapında çok beğenilen bir dizi olan 'House'dan uyarlanmıştır.

Alev Alev

Alev Alev

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün oyuncu kadrosunda olduğu ve yayınlandığı dönem çok ses getiren dizi, Fransız yapımı 'Le Bazar de la Charité' dizisinden uyarlanmıştır.

Peki sizin yabancı bir diziden uyarlanmasını istediğiniz Türk dizisi var mı? Yorumlara buyrun...

Peki sizin yabancı bir diziden uyarlanmasını istediğiniz Türk dizisi var mı? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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