Cinsel İlişkinin Saati Olur mu? Cinsel İsteğin Tavan Yaptığı Zaman Aralığını Açıklıyoruz!
Cinsel İlişkinin Saati Olur mu? Cinsel İsteğin Tavan Yaptığı Zaman Aralığını Açıklıyoruz!
Cinsellik ve cinsel istek üzerine yapılan araştırmalar, bu konunun insanların yaşamlarında önemli bir yer tuttuğunu ve zaman zaman değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor. Peki, insanların cinsel isteği gün içinde hangi saatlerde en yüksek seviyeye ulaşıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avustralya'da yayımlanan Men’s Health dergisindeki bir yazıda Hormon Uzmanı Alisa Vitti, yaptığı araştırma neticesinde kadın ve erkek bedeninin birbirine en senkronize olduğu saati açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkeklerde sabahın erken saatlerinde testosteron seviyelerinin zirve yaptığı biliniyor. Kadınlarda ise öğle saatlerine yaklaşıldıkça kortizol seviyeleri artış gösteriyor.
Araştırmalar, bu hormonal değişimlerin cinsel uyum üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyarken, özellikle kadınlar ve erkekler için hormonal uyumun en ideal zamanının ise öğleden sonra 3 olduğu düşünülüyor.
Bu saatte, hormon seviyelerinin dengeye gelmesi ve partnerlerin birbirlerine daha duyarlı olmaları, cinsel ilişki için uygun bir zemin oluşturabiliyor.
Farklı bir araştırmada da erkeklerin sabah 6 ile 9 arasında, kadınların ise gece 11 ile 2 arasında cinsel ilişki yaşamayı tercih ettikleri ortaya koyuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun nedeni ise gündüzün stresi ve yoğunluğu geride kalırken, özellikle akşamın sessizliği ve rahatlaması da bedenimizin ve zihnimizin başka türlü uyandığı bir atmosfer sunması. Kafadaki bu rahatlığa temas da eklenince uyumak için gidilen yatakta partner ile sevişmek kaçınılmaz oluyor.
Cinsel birleşme, özellikle uyumadan hemen önce yaşandığında rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu gibi, partnerler arasında duygusal bağın güçlenmesine ve ilişkideki yakınlığın artmasına da katkıda bulunuyor.
Çoğu evli çift de cinsel aktivitelerini genellikle uyku öncesi zaman dilimlerinde gerçekleştiriyor.
Çiftlerin büyük bir kısmı gün boyunca iş ve diğer sorumluluklarla meşgulken, akşam saatlerinde ve özellikle uyumadan önce cinsel birleşme tercih ediyorlar.
Bu zaman dilimi, hem fiziksel hem de duygusal rahatlama için uygun bir zaman olarak görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonuç olarak bazı çiftlerin gece saatlerinde cinselliği tercih etmelerinin en basit ve anlaşılır açıklaması uyumadan önce yatakta her anlamda rahatken cinsel dürtülerinin artması.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın