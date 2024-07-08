Cinsel İlişkinin Saati Olur mu? Cinsel İsteğin Tavan Yaptığı Zaman Aralığını Açıklıyoruz!

Cinsellik ve cinsel istek üzerine yapılan araştırmalar, bu konunun insanların yaşamlarında önemli bir yer tuttuğunu ve zaman zaman değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor. Peki, insanların cinsel isteği gün içinde hangi saatlerde en yüksek seviyeye ulaşıyor?