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Cinsel İlişki Sırasında Zorluk Yaşayanları Rahatlatacak 10 Öneri

etiket Cinsel İlişki Sırasında Zorluk Yaşayanları Rahatlatacak 10 Öneri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 23:16

Cinsel ilişki sırasında zorluk yaşayan birçok insan, bu konuda rahatlatıcı ve destekleyici önerilere ihtiyaç duyabilir. Daha iyi hissetmek daha iyi bir cinsel yaşama sahip olunmasına olanak sağlar. İşte cinsel ilişki sırasında zorluk yaşayanları rahatlatacak bazı genel öneriler...

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1. Kendi bedeninizi tanıyın.

İlk önce en önemli şeyle başlayalım istedik. Zira kendi bedenini tanıdığında insan çok daha rahat ve iyi hissedebiliyor. Bedeninizi daha iyi tanımak için mastürbasyon yapabilirsiniz. 'Mastürbasyon nasıl yapılır?' sorusunun cevabı nasıl zevk aldığınızı keşfetmekten geçiyor.

2. Rahatlamaya özen gösterin.

Cinsel aktivite sırasında zihinsel ve duygusal olarak rahatlamak önemlidir. Stres, endişe veya gerginlik cinsel performansı etkiler. Meditasyon, derin nefes almak veya gevşeme teknikleri gibi yöntemlerle rahatlamaya çalışın.

3. Açık iletişim kurun.

Partnerinizle açık iletişim kurmak, ihtiyaçlarınızı, düşüncelerinizi ve duygularınızı paylaşmak her şeyi değiştirir. Birbirinize destek olmak, kaygıları azaltabilir ve daha iyi bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

4. Kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz.

4. Kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz.

Kayganlaştırıcılar, genellikle cinsel aktivitelerde kullanılan ve sürtünmeyi azaltarak cinsel ilişkiyi daha konforlu hale getiren ürünlerdir. Kayganlaştırıcı kullanmanız sizi daha çok rahatlatacak, seksten alacağınız keyfi de artıracaktır.

5. Yavaşlayın ve anın tadını çıkartın.

Cinsel ilişki sırasında acele etmemeye özen gösterin. Yavaş hareket etmek ve birbirinizle olan bağlantının tadını çıkarmak, cinsel deneyimi daha keyifli hale getirir.

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6. Fiziksel aktivitelerinizi artırıp sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyebilirsiniz.

Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve vücudunuza iyi bakmak cinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Ayrıca kötü alışkanlıklardan kaçınmak da büyük önem taşıyor. Unutmayın ki her şeyin başı sağlık!

7. Profesyonel yardım alabilirsiniz.

7. Profesyonel yardım alabilirsiniz.

Cinsel işlev bozuklukları veya cinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için bir sağlık profesyonelinden yardım alabilirsiniz.

8. Stresle başa çıkma yöntemlerinizi keşfedin.

8. Stresle başa çıkma yöntemlerinizi keşfedin.

Stresin cinsel sağlığı etkileme olasılığı yüksektir. Stresle başa çıkma stratejileri olarak yoga, meditasyon, spor gibi aktivitelerle stres seviyelerini azaltmaya çalışmak faydalı olacaktır.

9. Uygun pozisyonları seçin.

9. Uygun pozisyonları seçin.

Bazı pozisyonlar daha rahat veya daha az zorlayıcı olabiliyor. Partnerinizle birlikte deneyimleyerek, size uygun pozisyonları bulabilir ve keyif alabilirsiniz.

10. Hoşunuza gidecek ve gitmeyecek şeylerden bir liste oluşturabilirsiniz.

Bu sizi daha güvenilir kılacaktır. Haliyle de rahatlayacaksınız.

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