Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Gizli ve Yasak İlişkiler Neden Heyecanlıdır?

etiket Gizli ve Yasak İlişkiler Neden Heyecanlıdır?

Kl. Psk. Dr. Kahraman Güler
Kl. Psk. Dr. Kahraman Güler - yazio
07.07.2024 - 07:02

“Yasaklar delinmek için vardır.” diye düşünür, hayata karşı daha isyankâr bir bakış açısıyla bakarız. Kimimiz de yasaklara harfi harfine uymaya çalışır ama içimizde derinlerden gelen bir ses, “Girilmez” yazan bir yere girmenin, yapılmaması gereken bir davranışı yapmanın ve kuralların tam tersini uygulamanın zevkinin başka bir yerde olmadığını söyler bize. Sanki o içimizdeki ses, bizi rahat bırakmaz, ikileme düşürür ve kendimizi sorgulatır: 

“Acaba yapsam mı?” 

İçimizdeki bu soru, bizi o davranışa daha çok çekerken aynı zamanda içimizde tatlı bir heyecan oluşturur. İçimizdeki bu heyecan ne kadar tatlı gelmiş olsa da kişilerde birçok duygusal etkiye sebep olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnsanlar hayatı boyunca belki birçok kişiden etkilenir, birçok insanı çekici bulur fakat birkaçıyla ilişki yaşar.

İnsanlar hayatı boyunca belki birçok kişiden etkilenir, birçok insanı çekici bulur fakat birkaçıyla ilişki yaşar.

İnsanların bir kısmı benzerlik, çekicilik, kişisel özellikler ve benzer durumlar temelinde genel bir sevgi duygusu geliştirirler. İlk izlenim ve flört aşamasından sonra kişiler arasındaki çekim sayesinde bir ilişki başlar. Bu çekimin oluşmasının bazı nedenleri vardır. Karşıdakini anlayabilme, kendini ve duygularını ifade edebilme, güvenilir olma gibi karakter özellikleri, çekimi sağlayan özelliklerdendir. Fiziksel görünüş, ilk başta etkileyicilik anlamında önemli bir faktör olabilir. Ayrıca birey, karşıdaki kişi tarafından duygusal ihtiyaçlarının karşılanacağını, değer göreceğini hissediyorsa bu da iki kişi arasında çekime neden olabilir. 

Fiziksel olarak yakın olma da yakınlaşma ihtimalini arttırır. Kişiler sürekli birbirini görüyorsa, aralarında bir çekim olasılığı yüksektir. Genelde ilişkiler fiziksel çekim ile başlar, eşlerin birbirlerine sosyal olarak da uyumlu olduklarını fark ettiklerinde gelişir ve güçlenir. Ancak her zaman ilişkiler bu kadar kolay devam etmeyebilir. İlişkiyi etkileyen başka pek çok sorun vardır. İlişkilerde ortaya çıkan sorunlar genellikle iletişim eksikliği, duygusal tatminsizlik, güvensizlik, çatışma, uyumsuzluk, cinsel problemler ve farklı beklenti ve değerlere dayanabilir. İlişkideki sorunlardan bunalan partnerler yeni bir heyecan arayışına girebilmektedir. Bu, ilişkilerdeki problemlerden uzak, sorumlulukların az olduğu arayıştır. Bireyin içindeki bu arayış ilişkide aldatma eğilimi gösterir. Romantik ilişkilerde aldatmaya ya da gizli pek çok davranışa yöneltebilecek belli başlı sebepler vardır.

Peki, aldatmaya yöneltebilecek bu sebepler nelerdir?

Peki, aldatmaya yöneltebilecek bu sebepler nelerdir?

Duygusal Tatminsizlik: Bir partner, mevcut ilişkisinde duygusal tatminsizlik yaşarsa, başka bir kişide bu duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelebilir. Duygusal bağın zayıflaması, aldatma eğilimini arttırabilir.

Cinsel Tatminsizlik: İlişki içindeki cinsel uyumsuzluk veya yetersizlik, bir kişiyi dışarıda başka bir partner aramaya yönlendirebilir. Cinsel ihtiyaçların karşılanmaması, aldatma riskini arttırabilir.

Özgürlük İhtiyacı: Bazı insanlar, ilişkideki monotonluktan veya sınırlamalardan kaçınmak adına dışarıda başka ilişkilere yönelebilir. Özgürlük arayışı, aldatma eğilimini tetikleyebilir.

Bağlantı Kopukluğu: Partnerler arasında zaman içinde oluşan duygusal kopukluklar, bir kişiyi dışarıda başka bir bağlantı aramaya yönlendirebilir. Bu, çiftin arasındaki bağın zayıflamasına bağlı olarak gelişebilir.

Dikkat ve Onay Arayışı: Bazı kişiler ise dışarıda başka bir ilişkide bulunarak veya flört ederek, dikkat çekmeyi ve başkalarından onay almayı hedefleyebilirler. Bu durum, partnerin dikkatini çekmek amacıyla gerçekleştirilen bir tür aldatma sayılır.

İletişim Sorunları: İki partner arasındaki etkili iletişim eksikliği, sorunların açıkça konuşulamamasına ve çözülememesine neden olabilir. Bu durumda, bir partner, hislerini veya ihtiyaçlarını ifade etmekte zorlanarak dışarıda başka bir ilişkiye yönelebilir.

Kendini Keşfetme İhtiyacı: Bazı kişiler, kendini tanıma ve bulma sürecinden geçer ve bu sebeple farklı ilişkilere girmeye eğilim gösterebilirler. Bu durum, aldatmanın özgün bir motivasyonu olabilir.

Yasak Meyve Etkisi: Yasaklanmış veya tabu olan bir şeyin cazibesi, insanları aldatmaya yönlendirebilir. Yasak bir ilişki, heyecan ve gizem içerdiği için çekici gelebilir.

Aldatma neden olan sebepler kişiden kişiye değişmekle birlikte ilişkideki sorunlara göre de farklılık gösterebilir. Ortak bir sebebe değinecek olursak bireyin bu noktada yaşamak istediği heyecan ve adrenalin duygusudur. Bu duyguları destekleyen bireyi tatmin eden faktörler vardır:

Gizlilik ve Macera: Yasak ilişkiler genellikle gizlilik içerir. Bu gizlilik, ilişkinin bir tür macera ve sırlarla dolu bir serüvene dönüşmesine neden olabilir. Gizli buluşmalar ve kaçamaklar, ilişkiye ayrı bir heyecan katar.

Risk Alma İsteği: Bazı insanlar, yasak bir ilişkiyle alakalı risk alma isteğini çeker. Yasak ilişkilerde yakalanma riski veya toplumsal normlara aykırı davranma ihtimali, bu tür ilişkileri daha heyecanlı kılabilir.

Yasağın Verdiği Adrenalin: Yasak bir durumla ilişkilendirilen adrenalindir ki bu, insanlarda heyecan ve uyanıklık hissi yaratır. Yasak bir ilişki, bu adrenalin salınımını tetikleyebilir.

Kaçma Duygusu: Yasak ilişkiler, rutin ve sıradan bir yaşamdan kaçma arzusunu tatmin edebilir. Bu tür ilişkiler, monotonluğa karşı bir kaçış sunarak insanları heyecanlandırabilir.

Özgürlük ve İstek Dozajı: Yasak ilişkiler, bireylerin toplumsal normlara ve kurallara karşı geldiği bir alan yaratabilir. Bu durum, bir özgürlük ve istek dozajı sunarak insanların kendi sınırlarını zorlamalarına olanak tanır.

Erkeklerde, yasak bir ilişki genellikle egemenlik duygusu ve macera arayışıyla ilişkilendirilebilir.

Erkeklerde, yasak bir ilişki genellikle egemenlik duygusu ve macera arayışıyla ilişkilendirilebilir.

Bu durum, erkeklerin cinsel çekimde bulundukları kişiye karşı duydukları cazibenin yanı sıra risk ve adrenalin faktörleriyle de bağlantılı olabilir. Kadınlar açısından ise duygusal bağ kurma ve duygusal tatmin arayışı, yasak bir ilişkide rol oynayabilir. Kadınlar genellikle duygusal bağlamda güven ve anlayış arayışında olabilir, ancak bu durum aynı zamanda macera ve gizlilikle de ilişkilendirilebilir. 

Yasak ilişkilerdeki, bireylerin kişisel değerleri, toplumsal yargılar ve ilişki beklentilerine bağlı olarak değişebilir. Ancak unutulmamalıdır ki yasak ilişkilerin uzun vadede genellikle olumsuz sonuçlara yol açabilir. Güven sorunları, duygusal yaralanmalar ve ilişki karmaşıklıkları, bu tür ilişkilerin beraberinde getirebileceği riskler arasındadır. Bu nedenle tercihlerimizi değerlendirmeli, yasak-gizli olmasının yarattığı arzunun esiri olup olmadığımızı sorgulamalıyız. İhtiyaçlarımıza ne kadar karşılık geldiği, beklentilerimizi ne kadar doğruladığı konusundaki değerlendirmelerimiz ardından yol almalıyız. Uygun olduğu için mi oradayız yoksa uygun hale getirmeye çabalıyor muyuz? Kendimize sormamız gereken çok soru var. O zaman ilki ile başlayalım:

- Neye ihtiyacım var? O gerçekten bu ihtiyacıma karşılık geliyor mu?

Instagram

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam