Sefo Konserinde Kavga Çıktı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ünlü rapçi Sefo'nun sahne aldığı gecenin bitiminde çıkan tartışmada ağır yaralanan Halil Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 12 Temmuz gecesi saat 23.15 civarında konser alanında yaşandı. Henüz sebebi tam olarak belirlenemeyen bir nedenle iki kişi arasında alevlenen sözlü atışma, saniyeler içinde ölümcül bir şiddet olayına dönüştü. Ağır bıçak darbesiyle ölümcül yara alan talihsiz genç, can havliyle çevrede güvenliği sağlayan polis ekiplerine sığınarak yardım talebinde bulundu. Durumun bildirilmesiyle hızla bölgeye intikal eden sağlık görevlileri, yaralı gence ilk müdahaleyi festival alanında yaparak onu acilen hastaneye sevk etti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çoban, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Yaşanan dehşet anları, sosyal medyada hızla yayılan konser görüntüleriyle de geniş yankı buldu. Şarkı söylediği sırada kalabalıktaki hareketliliği ve paniği sahneden fark eden Sefo'nun, elindeki mikrofonla müziği keserek acil ambulans çağrısında bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Ünlü rapçinin kendi ekibine dönerek olayın bir bıçaklanma vakası olduğunu telaşlı bir şekilde dile getirdiği de amatör kayıtlarda net bir şekilde duyuldu.