Sefo Konserinde Kavga Çıktı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Van'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ndeki Sefo konserinin hemen ardından patlak veren bıçaklı kavgada yaralanan genç, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Sahnede ünlü şarkıcının da müdahale ettiği dehşet anlarının ardından yoğun bakıma alınan Halil Çoban kurtarılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Van'da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, büyük bir coşkuyla başlarken ne yazık ki acı bir kayba sahne oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın