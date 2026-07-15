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Sefo Konserinde Kavga Çıktı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sefo Konserinde Kavga Çıktı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.07.2026 - 08:55
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Van'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ndeki Sefo konserinin hemen ardından patlak veren bıçaklı kavgada yaralanan genç, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Sahnede ünlü şarkıcının da müdahale ettiği dehşet anlarının ardından yoğun bakıma alınan Halil Çoban kurtarılamadı.

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Van'da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, büyük bir coşkuyla başlarken ne yazık ki acı bir kayba sahne oldu.

Ünlü rapçi Sefo'nun sahne aldığı gecenin bitiminde çıkan tartışmada ağır yaralanan Halil Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 12 Temmuz gecesi saat 23.15 civarında konser alanında yaşandı. Henüz sebebi tam olarak belirlenemeyen bir nedenle iki kişi arasında alevlenen sözlü atışma, saniyeler içinde ölümcül bir şiddet olayına dönüştü. Ağır bıçak darbesiyle ölümcül yara alan talihsiz genç, can havliyle çevrede güvenliği sağlayan polis ekiplerine sığınarak yardım talebinde bulundu. Durumun bildirilmesiyle hızla bölgeye intikal eden sağlık görevlileri, yaralı gence ilk müdahaleyi festival alanında yaparak onu acilen hastaneye sevk etti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çoban, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Yaşanan dehşet anları, sosyal medyada hızla yayılan konser görüntüleriyle de geniş yankı buldu. Şarkı söylediği sırada kalabalıktaki hareketliliği ve paniği sahneden fark eden Sefo'nun, elindeki mikrofonla müziği keserek acil ambulans çağrısında bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Ünlü rapçinin kendi ekibine dönerek olayın bir bıçaklanma vakası olduğunu telaşlı bir şekilde dile getirdiği de amatör kayıtlarda net bir şekilde duyuldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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