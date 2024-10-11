Sebebi Düşündüğünüzden Daha İlginç: Kıyafetlerimiz Islandığında Rengi Neden Koyulaşıyor?
Sebebi Düşündüğünüzden Daha İlginç: Kıyafetlerimiz Islandığında Rengi Neden Koyulaşıyor?
Hiç sabah önemli bir yere yetişmeye çalışırken kucağınıza su döküldü mü? Bu tür durumlarda kıyafetlerinizin koyulaşmaya başladığını fark etmiş olabilirsiniz. Peki, neden ıslanan kıyafetler her zaman daha koyu görünür?
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Kıyafetlerimizin neden ıslandığında koyulaştığını anlamadan önce renklerin nasıl algılandığını bilmemiz gerekiyor. Güneşten gelen ışık dünyamıza çarptığında, gözlerimizdeki retina hücrelerine ulaşır ve bir dizi ışık dalga boyunu yansıtarak bize renkleri gösterir.
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Örneğin, bir çimenlik alana baktığınızda çimenlerin yeşil olduğunu görürsünüz çünkü mavi, kırmızı ve sarı ışık dalga boyları çimenler tarafından emilirken, yeşil dalga boyları (560-520 nm) gözümüze geri yansır.
Yansıyan ışık gözümüzdeki koni hücrelerine çarpar ve çimenlerin yeşil olduğunu görmemizi sağlar. Kıyafetlerimizde de benzer bir durum yaşanır.
Gözlerimiz, giysinin rengini, üzerine çarpan ışığın hangi dalga boylarının yansıtıldığına göre algılar. Islanan kıyafetler söz konusu olduğunda, işin içine su girdiğinde işler değişir. Kumaşın üzerine su eklemek, aslında ikinci bir yansıtıcı yüzey yaratmak anlamına gelir.
Işık, ıslak bir kıyafete çarptığında, bu ışık önce kumaşa çarpar, sonra suyun içinden geçer ve geri yansır. Ancak su, kumaşın içindeki hava boşluklarını doldurur ve ışığın gözümüze geri dönme yolunu değiştirir.
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Süreçte ışığın bir kısmı, su tarafından yeniden emilir. Bu duruma "tam iç yansıma" adı verilir. Normalde kuru bir kıyafetten geri yansıyacak olan ışık, su tarafından daha fazla emildiği için gözümüze daha az ışık ulaşır.
Islanan bir kumaş sadece daha koyu görünmekle kalmaz, aynı zamanda daha parlak olabilir. Bunun nedeni, suyun kumaşın yüzeyini düzleştirerek ışığın farklı bir şekilde yansımasına neden olmasıdır.
Kuru bir kumaşın pürüzlü yüzeyi, ışığı birçok farklı açıdan yansıtarak daha parlak görünmesine neden olur. Ancak su, pürüzleri doldurur ve yüzeyi daha pürüzsüz hale getirir.
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