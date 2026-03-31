Sadettin Saran'ın Geçirdiği Trafik Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.03.2026 - 22:47

Sadettin Saran’ın geçirdiği trafik kazası sonrası kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Emniyet şeridinde yaşanan çarpışmanın detayları dikkat çekti. Paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

Sadettin Saran’ın içinde bulunduğu araç, bugün akşam saatlerinde stadyuma giriş yaptığı sırada trafik kazasına karışmıştı.

Yoğunluk ve anlık bir dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada araçta maddi hasar oluşmuştu. 

Direksiyon başında bulunan şoförün yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenilirken, Sadettin Saran’ın kazayı yara almadan atlattığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. Olay kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

Kazanın ardından olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Paylaşılan videoda, emniyet şeridinde yüksek hızla ilerleyen Sadettin Saran'ın aracının, yine emniyet şeridine geçmeye çalışan başka bir araca sert şekilde çarptığı görüldü. 

Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu anlar dikkat çekerken, görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede gündem oldu.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
