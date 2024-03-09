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Rotten Tomatoes'a Göre 2024 Yılında Korku Severleri Büyüleyen En İyi Korku Filmleri

Rotten Tomatoes'a Göre 2024 Yılında Korku Severleri Büyüleyen En İyi Korku Filmleri

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 14:03

Tomatometre'ye göre bu yıl vizyona girecek tüm karanlık ve kasvetli zevkleri sıralayan 2024'ün en iyi korku filmlerine hoş geldiniz! Listemize Sertifikalı Taze filmlerle başlıyoruz; bu yapımlar yüksek Tomatometer puanlarıyla öne çıkıyor ve gerilim dolu bir deneyim sunuyor. Hazır olun, çünkü bu yılın en korkunç ve etkileyici yapımlarına birlikte göz atacağız.

Kaynak: https://editorial.rottentomatoes.com/...
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Camp Pleasant Lake

Camp Pleasant Lake

Yönetmen: Thomas Walton

Oyuncular: Jonathan Lipnicki/ Michael Paré/ Bonnie Aarons

Lanetli bir arazide kamp yapan bir çiftin başına gelen tuhaf olaylar, onları kayıp bir kızın ve vahşi bir suçun işlendiği 20 yıllık bir gizeme götürüyor

Night Swim

Night Swim

Yönetmen: Bryce McGuire

Oyuncular: Wyatt Russell/ Kerry Condon/ Amélie Hoeferle

Yeni bir eve taşınan aile, evin geçmişinden gelen karanlık bir sırrın arka bahçedeki havuzda kötücül bir güce dönüşeceğinden bihaberdir.

Amelia's Children

Amelia's Children

Yönetmen: Gabriel Abrantes

Oyuncular: Brigette Lundy-Paine/ Carloto Cotta/ Anabela Moreira

Edward'ın biyolojik ailesini araştırması, onu ve kız arkadaşı Ryley'i Kuzey Portekiz'in dağlarında görkemli bir villaya götürür ve uzun zamandır kayıp olan annesi ve ikiz kardeşiyle tanışmanın heyecanıyla dolup taşar. Sonunda kim olduğunu ve nereden geldiğini keşfedecektir. Ancak her şey göründüğü gibi değildir ve Edward çok geçmeden korkunç bir sırla birbirlerine mahkûm kaldıklarını öğrenecektir.

The Prank

The Prank

Yönetmen: Maureen Bharoocha

Oyuncular: Rita Moreno/ Connor Kalopsis/ Ramona Young

Ben ve tembel arkadaşı Tanner, liselerindeki fizik profesörüne bir eşek şakası yaparlar. Bir sınavda başarısız olunca, sosyal medyada onu cinayetle suçlayarak zorlu eğitmene bir ders verirler.

Founders Day 2024

Founders Day 2024

Yönetmen: Erik Bloomquist

Oyuncular: Naomi Grace/ Devin Druid/ William Russ

Bloomquist Kardeşlerin bu alaycı politik gerilim filminde, küçük bir kasaba hararetli bir belediye başkanlığı seçimine giden günlerde bir dizi uğursuz cinayetlerle sarsılır. Suçlamalar havada uçuşurken ve maskeli bir katilin tehdidi her sokağı karartırken, kasaba sakinleri korku kasabayı tüketmeden önce gerçeği ortaya çıkarmak için yarışmak zorundadır.

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Lisa Frankenstein

Lisa Frankenstein

Yönetmen: Zelda Williams

Oyuncular: Kathryn Newton/ Liza Soberano/ Jenna Davis

Ünlü yazar Diablo Cody'den (Jennifer's Body) yanlış anlaşılmış bir genç ile yakışıklı bir ceset olan lise aşkını konu alan bir öfke-aşk Hikayesi. Bir dizi şakacı korkunç koşul onu hayata döndürdükten sonra, ikisi aşkı, mutluluğu ve yol boyunca birkaç kayıp vücut parçasını bulmak için ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

The Seeding

The Seeding

Yönetmen: Barnaby Clay

Oyuncular: Scott Haze/ Kate Lyn Sheil/ Alex Montaldo

Wyndham Stone (Scott Haze) kendini çölün ortasındaki bir kanyonda, sadist bir erkek sürüsünün tutsağı olan bir kadınla birlikte kapana kısılmış şekilde bulur.

Departing Seniors

Departing Seniors

Yönetmen: Clare Cooney

Oyuncular: Ignacio Diaz-Silverio/ Yani Gellman/ Ireon Roach

Bir zorbalık eyleminin ardından, zeki lise son sınıf öğrencisi Javier, sınıf arkadaşlarını hedef alan gizemli bir seri katili durdurmak için kullanması gereken psişik yetenekler geliştirir.

Cuckoo

Cuckoo

Yönetmen: Tilman Singer

Oyuncular: Hunter Schafer/ Dan Stevens/ Jessica Henwick

17 yaşındaki Gretchen, yeni ailesiyle birlikte Alman Alpleri'nde bir tatil köyüne taşınan babasıyla birlikte yaşamak için istemeyerek de olsa Amerika'daki evinden ayrılır. Gelecekteki evlerine vardıklarında, Gretchen'in dilsiz üvey kız kardeşi Alma'ya açıklanamaz bir ilgi duyan babasının patronu Bay König tarafından karşılanırlar. Bu sakin tatil cennetinde yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Gretchen, kendi ailesini de ilgilendiren şok edici bir sırrı keşfedene kadar garip sesler ve kanlı hayaller tarafından rahatsız edilir.

Blackout

Blackout

Yönetmen: Larry Fessenden

Oyuncular: Marshall Bell/ Michael Buscemi/ Joseph Castillo-Midyett

Bir ressam, dolunayda küçük bir Amerikan kasabasını yakıp yıkan bir kurt adam olduğuna inanmaktadır.

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Here for Blood

Here for Blood

Yönetmen: Daniel Turres

Oyuncular:  Shawn Roberts/ Maya Misaljevic/ Joelle Farrow

90'ların korku türüne geri dönüş niteliğindeki bu filmde, geçim sıkıntısı çeken kabadayı bir profesyonel güreşçi, kız arkadaşının iyi para getiren bebek bakıcılığı işini son dakikada yerine getirmeyi kabul eder. Gözlerden uzak aile evine vardığında, erken gelişmiş bir çocukla tanışır.

Lovely, Dark, and Deep

Lovely, Dark, and Deep

Yönetmen: Teresa Sutherland

Oyuncular: Georgina Campbell/ Nick Blood/ Wai Ching Ho

Yeni bir arazi koruyucusu olan Lennon, çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir trajedinin kökenlerini ortaya çıkarmayı umarak tehlikeli vahşi doğada tek başına seyahat eder.

Somewhere Quiet

Somewhere Quiet

Yönetmen: Olivia West Lloyd

Oyuncular: Marin Ireland/ Micheál Neeson/ Kentucker Audley

Travmatik bir kaçırılma olayının ardından Meg ve kocası Scott, kış aylarının başında ailelerinin Cape Cod'daki ücra malikânesinde teselli ararlar. Ancak Scott'ın kuzeni Madelin'in yakındaki konukevinde kalmaya gelmesiyle huzurları bozulur. Meg'in ilk şaşkınlığına rağmen, Madelin ile yakın bir bağ kurar. Ancak gerilim arttıkça, Meg'in rahatsız edici kâbusları, ormanda esrarengiz yaşlı bir kadının varlığı ve Scott ile Madelin hakkındaki şüpheler ilişkilerini gerer. Sırlar açığa çıktıkça, manipülasyon şiddetli bir yüzleşmeye dönüşür, Meg'in gerçeklik algısını zorlar ve kaçırılmasının ardındaki gerçeği çözer.

I Saw The TV Glow

I Saw The TV Glow

Yönetmen: Jane Schoenbrun

Oyuncular: Justice Smith/ Brigette Lundy-Paine/ Ian Foreman

Genç Owen banliyöde hayatını sürdürmeye çalışırken sınıf arkadaşı onu gizemli bir gece yarısı televizyon programıyla tanıştırır- kendi dünyalarının altında doğaüstü bir dünyanın vizyonu. Televizyonun soluk ışığında Owen' in gerçekliğe bakışı sarsılmaya başlar.

Midnight Peepshow

Midnight Peepshow

Yönetmen: Andy Edwards/ Airell Anthony Hayles/ Ludovica Musumeci

Oyuncular: Zach Galligan/ Derek Nelson/ Ryan Oliva

Midnight Peepshow'da, müşterilerine en derin arzuları, korkuları ve günahları etrafında özel olarak hazırlanmış bir deneyim sunan bir peepshow'un sahibi ve işletmecisi olan isimsiz bir Madam ile tanışıyoruz. Bu gece, karanlık ağdaki aşırı fantastik bir web sitesiyle benzersiz bir bağlantısı olan bir iş adamını ağırlıyor. Kısa süre sonra aynı siteyi bulan üç kurbanın hikâyesine tanık olur ve şimdi de Geceyarısı Peepshow'u onu bulmuştur. Kendi arzusunun karanlık tarafıyla uğraşmasının nihai bedelini ödemesi sadece bir zaman meselesi olacaktır.

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Double Blind

Double Blind

Yönetmen: Ian Hunt-Duffy

Oyuncular:  Millie Brady/ Pollyanna McIntosh/ Akshay Kumar

Deneysel bir ilaç denemesi korkunç bir şekilde yanlış gidince, yedi genç denek günlerce uyanık tutulduktan sonra ilacın korkunç yan etkisiyle yüzleşmek zorunda kalır: Uykuya dalarsanız ölürsünüz. İzole bir tıbbi tesiste mahsur kalan denekler, birer birer uykuya ve ölüme yenik düşerken, umutsuzca denemenin yan etkilerini tersine çevirmenin bir yolunu bulmaya çalışırlar. Panik hızla etkisini gösterir ve birbirlerine düşman olurlar. Onları bir arada tutmak, kaçmanın bir yolunu bulmak ve bir şekilde uyanık kalmayı başarmak grubun beklenmedik lideri Claire'e kalmıştır.

T-Blockers

T-Blockers

Yönetmen: Alice Maio Mackay

Oyuncular: Chris Asimos/ Joni Ayton-Kent/ Stanley Browning

Küçük bir kasaba olan Avustralya'da bir kâbus baş göstermektedir. Sophie, uzun zamandır kayıp olduğu düşünülen bir filmi bulmaya kafayı takmış genç bir film yapımcısıdır. Bu arada, bir deprem bölgede nefretle beslenen ve şiddet patlamalarına neden olan eski parazitleri serbest bırakır. Şimdi Sophie ve arkadaşları, flört ve istenmeyen işleriyle mücadele ederken, bir yandan da orman yangını gibi yayılan kadim bir kötülükle yüzleşmek zorundadır.

Summoners

Summoners

Yönetmen: Terence Krey

Oyuncular: Christine Nyland/ McLean Peterson/ Larry Fessenden

Jessica Whitman bir cadı değildir. En azından artık değil. Neredeyse on yıl önce memleketini terk ettiğinde bunu geride bırakmıştır. Ancak bir çocukluk arkadaşı karanlık bir büyüyü gerçekleştirmek için onun yardımına ihtiyaç duyduğunda, kendini doğru ve yanlış anlayışını sorgularken ve rahmetli annesinin sırlarıyla boğuşurken bulacaktır.

Late Night with the Devil

Late Night with the Devil

Yönetmen: Cameron Cairnes/ Colin Cairnes

Oyuncular: David Dastmalchian/ Laura Gordon// Ian Bliss

1977'de canlı bir televizyon yayını korkunç bir şekilde yanlış gider ve kötülüğü ulusun yaşam alanlarına serbest bırakır.

Out of Darkness

Out of Darkness

Yönetmen: Andrew Cumming

Oyuncular: Iola Evans/ Arno Lüning/ Rosebud Melarkey

Küçük bir bot, ham ve ıssız bir arazinin kıyılarına ulaşır. Altı kişilik bir grup yeni bir yuva bulmak için dar denizde mücadele etmektedir. Açlık çekmektedirler, çaresizdirler ve 45.000 yıl öncesinde yaşamaktadırlar. Önce bir barınak bulmaları gerekmektedir ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları bol miktarda mağarayı vaat eden uzaktaki dağlara doğru tundra çoraklığı boyunca yola çıkarlar. Ancak gece çöktüğünde, yalnız olmadıklarını anladıklarında beklenti korku ve şüpheye dönüşür.

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Stopmotion

Stopmotion

Yönetmen: Robert Morgan

Oyuncular: Aisling Franciosi/ Therica Wilson-Read/ Stella Gonet

Yetenekli bir animasyon sanatçısı, korkunç yaratımlarının grotesk dünyasına kendini kaptırır ve bunun ölümcül sonuçları olur.

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