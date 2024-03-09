Rotten Tomatoes'a Göre 2024 Yılında Korku Severleri Büyüleyen En İyi Korku Filmleri
Rotten Tomatoes'a Göre 2024 Yılında Korku Severleri Büyüleyen En İyi Korku Filmleri
Kaynak: https://editorial.rottentomatoes.com/...
Tomatometre'ye göre bu yıl vizyona girecek tüm karanlık ve kasvetli zevkleri sıralayan 2024'ün en iyi korku filmlerine hoş geldiniz! Listemize Sertifikalı Taze filmlerle başlıyoruz; bu yapımlar yüksek Tomatometer puanlarıyla öne çıkıyor ve gerilim dolu bir deneyim sunuyor. Hazır olun, çünkü bu yılın en korkunç ve etkileyici yapımlarına birlikte göz atacağız.
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Camp Pleasant Lake
Night Swim
Amelia's Children
The Prank
Founders Day 2024
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Lisa Frankenstein
The Seeding
Departing Seniors
Cuckoo
Blackout
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Here for Blood
Lovely, Dark, and Deep
Somewhere Quiet
I Saw The TV Glow
Midnight Peepshow
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Double Blind
T-Blockers
Summoners
Late Night with the Devil
Out of Darkness
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Stopmotion
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