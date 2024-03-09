Rotten Tomatoes'a Göre 2024 Yılında Korku Severleri Büyüleyen En İyi Korku Filmleri

Yönetmen: Andy Edwards/ Airell Anthony Hayles/ Ludovica Musumeci

Oyuncular: Zach Galligan/ Derek Nelson/ Ryan Oliva

Midnight Peepshow'da, müşterilerine en derin arzuları, korkuları ve günahları etrafında özel olarak hazırlanmış bir deneyim sunan bir peepshow'un sahibi ve işletmecisi olan isimsiz bir Madam ile tanışıyoruz. Bu gece, karanlık ağdaki aşırı fantastik bir web sitesiyle benzersiz bir bağlantısı olan bir iş adamını ağırlıyor. Kısa süre sonra aynı siteyi bulan üç kurbanın hikâyesine tanık olur ve şimdi de Geceyarısı Peepshow'u onu bulmuştur. Kendi arzusunun karanlık tarafıyla uğraşmasının nihai bedelini ödemesi sadece bir zaman meselesi olacaktır.