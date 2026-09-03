Roma Rakamlarını Okuyabilecek misin?

Saatlerden kitap bölümlerine, tarihî yapılardan hükümdarların isimlerine kadar Roma rakamlarıyla günlük hayatta hâlâ sık sık karşılaşıyoruz. Peki I, V, X, L, C, D ve M harflerinin oluşturduğu sayıları ne kadar hızlı okuyabiliyorsun?

Bu testte kolaydan zora doğru sıralanan Roma rakamlarını doğru sayılara çevirmeye çalışacaksın. Bakalım Roma rakamlarıyla aran gerçekten iyi mi, yoksa XIV, XLIX ve CMXCIX gibi sayılar seni biraz zorlayacak mı?