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Rolling Stone Dergisi 2000'den Günümüze En İyi Film Oscar'ını Kazananları Kötüden İyiye Doğru Sıraladı!

Rolling Stone Dergisi 2000'den Günümüze En İyi Film Oscar'ını Kazananları Kötüden İyiye Doğru Sıraladı!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 14:01

Dünyaca ünlü Rolling Stone dergisi, 2000 yılından bu yana En İyi Film Oscar'ı alan filmleri kötüden iyiye doğru sıraladı. A Beautiful Mind ve Yüzüklerin Efendisi gibi birçok efsanenin yer aldığı bu listedeki filmleri seyretmediyseniz daha da geç olmadan bir göz atmanızı tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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23. Crash, 2005

23. Crash, 2005

IMDb: 7.7 

Özet: Bir ev kadını ve uyuşturucu bağımlısı kocası… Birbirine aşık iki polis dedektifi… Afrika-Amerikalı bir yönetmen ve karısı… Meksikalı bir çilingir… İki araba hırsızı… Orta yaşlı Koreli bir çift ve çaylak bir polis…Los Angeles’ın günlük monotonluğunda birbirinden habersiz yaşayan sıradan insanlar… 36 saat içinde birbirleriyle tanışırlar. Bu birbirinden farklı hayatları nasıl bir öykü bir araya getirir. 

Oyuncular: Don Cheadle, Sandra Bullock, Thandiwe Newton 

Yönetmen: Paul Haggis

22. Green Book, 2018

22. Green Book, 2018

IMDb: 8.2   

Özet: Amerikalı siyahilerin eşitlik mücadelesi verdiği 1960'lı yıllarda, Afrika kökenli piyanist Don Shirley, Güney eyaletlerinde bir turneye çıkmıştır. Ona bu tur boyunca bar fedaisi Tony Lip şoförlük yapacak, gittiği her yerde ona eşlik edecektir.

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini   

Yönetmen: Peter Farrelly

21. A Beautiful Mind, 2001

21. A Beautiful Mind, 2001

IMDb: 8.2  

Özet: John Forbes Nash kazandığı bir bursla Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlar. Bu süreçte parlak zekasını hissettiren ancak çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir ancak dahi adam zamanla şizofreni belirtileriyle mücadele etmeye başlar.  

Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly  

Yönetmen: Ron Howard

20. The King’s Speech, 2010

20. The King’s Speech, 2010

IMDb: 8.0 

Özet: Babası 5.George'un ölümü ardından ve ağabeyi Edward'ın Amerikalı Wallis Simpson'a olan skandal aşkı yüzünden tahttan feragat etmesi üzerine, Bertie istemeye istemeye Krallık görevini devralmak zorunda kalır... Aile içinde 'Bertie' adıyla bilinen Albert, çocukluğundan beri büyük zorluklar yaşadığı, alay konusu olduğu kekemeliği yüzünden Krallık görevinden, yapmak zorunda kalacağı konuşmalardan dehşete düşmektedir. Savaşın eşiğinde olan ve acilen bir lidere ihtiyaçları olduğunu bilen eşi Elizabeth Kraliyet düzeninin zorunlu kurallarına aldırış bile etmeyen Avustralyalı çılgın konuşma terapisti Lionel Logue'u takdim eder. Başta hiç uyuşamayan ikili daha sonra büyük bir aşama kaydedecektir. 

Oyuncular: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter 

Yönetmen: Tom Hooper

19. CODA, 2021

19. CODA, 2021

IMDb: 8.0 

Özet: Coda, bütün fertleri işitme engelli olan bir ailede duyma yetisini kullanabilen tek birey olan Ruby'nin, müzik tutkusunun peşinden gitme arzusuyla ailesinin dış dünyayla olan bağı olma rolü arasında sıkışıp kalmasını konu ediniyor. 

Oyuncular: Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur 

Yönetmen: Sian Heder

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18. Argo, 2012

18. Argo, 2012

IMDb: 7.7 

Özet: Gerçek olaylara dayanan 'Argo' altı Amerikalıyı kurtarmak için düzenlenen, İran rehine krizinin sahne arkasında ortaya çıkan ve halkın yıllar sonra öğrendiği gizli bir operasyonu anlatıyor. İran devriminin kontrol edilemeyecek noktaya ulaştığı dönemde, 4 Kasım 1979'da militanlar Tahran'daki ABD elçiliğine saldırırlar ve içeride bulunan 52 Amerikalıyı rehin alırlar. Ancak tüm bu kaosun ortasında altı Amerikalı kaçmayı başarır ve Kanada büyükelçisinin evine sığınır. Bulunmalarının ve büyük olasılıkla öldürülmelerinin an meselesi olduğunun farkında olan Tony Mendez adında bir CIA 'sızma' uzmanı altı Amerikalının ülkeden sağ salim çıkmasını sağlayacak riskli bir plan yapar. Böylesine inanılmaz bir plan ancak filmlerde olmaktadır. 

Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman 

Yönetmen: Ben Affleck

17. The Artist, 2011

17. The Artist, 2011

IMDb: 7.9   

Özet: 1920’li yılların sonunda Hollywood sinema sektörünü kökünden değiştirecek teknolojik bir devrim yaşandı. Ses, film dünyasına bir daha hiç ayrılmamak üzere girdi. Fakat sinema sektöründe yaşanan devrim boyutundaki bu değişim pek çok insanın mesleğini ve kariyerini de derinden sarstı. Dönemin en karizmatik aktörleri arasında yer alan George Valentin de sesin beklenmedik biçimde sinema perdesine yansımasından payına düşeni alır.    

Oyuncular: Jean Dujardin, Berenice Bejo, John Goodman   

Yönetmen: Michel Hazanavicius

16. Million Dollar Baby, 2004

16. Million Dollar Baby, 2004

IMDb: 8.1   

Özet: Frankie Dunn, ringlerde yaşadığı yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise kendi hayatı için de temel kabul ettiği, her şeyin üzerinde kendini korumaktır.    

Oyuncular: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman   

Yönetmen: Clint Eastwood

15. Slumdog Millionaire, 2008

15. Slumdog Millionaire, 2008

IMDb: 8.0  

Özet: Jamal Malik, Mumbai’nin gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan 18 yaşında bir yetimdir. Hindistan’da katıldığı bir bilgi yarışmasında 20 milyon rupi kazanmasına sadece bir adım kalmıştır. Şovun o gecelik bitmesinin ardından Jamal, eğitimsiz olan birinin bu kadar büyük başarıyı ancak hile yoluyla gösterebileceğinden şüphelenilip tutuklanır. Ama yarışmadaki her sorunun cevabıyla o gece Jamal’ın inanılması zor ama gerçek hikayesi ortaya çıkacaktır. Fakat sadece bir soru gizemini korur.  

Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Saurabh Shukla  

Yönetmenler: Danny Boyle, Loveleen Tandan

14. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014

14. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014

IMDb: 7.7   

Özet: Riggan adlı bir tiyatro oyunun baş oyuncusu, provalar esnasında beklenmedik bir biçimde yaralanır ve yerinin acil olarak doldurulması gerekir. Lesley ve onun en yakın arkadaşı olan Jake'in önerisiyle bir zamanların gözde yıldızı olan Mike Shiner baş aktörlüğe getirilir.  

Oyuncular: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton   

Yönetmen: Alejandro G. Inarritu

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13. Chicago, 2002

13. Chicago, 2002

IMDb: 7.2   

Özet: Chicago’da hapishanede bir araya gelen iki kadının hikayesine odaklanır. Kısa süre sonra düştükleri bu mahkumiyet sürecinden kurtulmanın yollarını ararlar. Bu emellerine ulaşmaları için tuttukları avukat ise, cinayet davaları üzerine yaptığı ünle bu çevrelerin en ünlü simalarından biridir.   

Oyuncular: Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere   

Yönetmen: Rob Marshall

12. The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003

12. The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003

IMDb: 9.0  

Özet: Karanlığın bütün güçleri son savaş için bir araya gelirken Gandalf, Gondor'un yaralı ordusunu toparlamak için hazırlıklara başlar. Thoden, tarihin bu en büyük savaşı için tüm savaşçılarını seferber eder. İçlerinde saklanan Eowyn ve Merry ile birlikte insanlar, tüm cesaretlerine rağmen Gondor'u kuşatan düşmanlar karşısında güçsüzdür. Yinede Yüzük Taşıyıcısı'nın yolculuğunu tamamlamasini için hayatlarının en zor savaşında birbirlerine kenetlenirler.  

Oyuncular: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen  

Yönetmen: Peter Jackson

11. The Shape of Water, 2017

11. The Shape of Water, 2017

IMDb: 7.3  

Özet: Dilsiz ve yalnız bir kadın olan Elisa Esposito, temizlikçi olarak çalıştığı gizli ve yüksek güvenlikli devlet laboratuvarında sessizlik içinde bir tecrit hayatına kapatılmış gibidir. Elisa’nın hayatı, meslektaşı Zelda ile birlikte gizli olarak sınıflandırılmış bir deneyi keşfettikleri zaman sonsuza dek değişecektir.  

Oyuncular: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon  

Yönetmen: Guillermo del Toro

10. Nomadland, 2020

10. Nomadland, 2020

IMDb: 7.3  

Özet: 60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm malını kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip modern bir göçebe olarak yola koyulur.  

Oyuncular: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May  

Yönetmen: Chloe Zhao

9. Gladiator, 2000

9. Gladiator, 2000

IMDb: 8.5  

Özet: Roma İmparatorluğu'na en parlak dönemi yaşatan General Maximus, girdiği bir meydan savaşından daha zaferle çıkar, artık tek hayali bir an önce evine dönerek karısı ve ailesine kavuşmaktır.  

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen  

Yönetmen: Ridley Scott

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8. The Hurt Locker, 2009

8. The Hurt Locker, 2009

IMDb: 7.5 

Özet: Film, muharebe sırasında bombaları etkisiz hale getirmekle görevli askerlerin yaşamından bir kesit sunuyor. Çavuş James yeni atandığı görevinde, yüksek eğitim almış bir grup askeri şiddet dolu bir çatışmaya gönderir. James adeta ölüme meydan okurca kaygısız davranmaktadır. Askerler yeni ve vahşete eğilimli önderlerini zaptetmeye çalışırken, şehirde kaos başlar. 

Oyuncular: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty 

Yönetmen: Kathryn Bigelow

7. Everything Everywhere All at Once, 2023

7. Everything Everywhere All at Once, 2023

IMDb: 7.8   

Özet: Kocasıyla yıllar önde Çin’den Amerika’ya göçüp yeni bir hayata başlayan Evelyn, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek, tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenir.   

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis   

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

6. The Departed, 2006

6. The Departed, 2006

IMDb: 8.5  

Özet: Genç çaylak Billy Costigan’a Costello’nun çetesine sızma görevi verilir. Billy, Costello’nun güvenini kazanmaya çalışırken bir başka genç polis Colin Sullivan da eyalet polis teşkilatında basamakları hızla tırmanmaktadır. Üstlerinin bilmediği şey, Colin’in Costello için çalıştığı ve suç patronunun polisin hep bir adım önünde olmasını sağladığıdır. Billy ve Colin sürekli olarak düşman tarafından yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar.  

OyuncularLeonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson  

Yönetmen: Martin Scorsese

5. No Country for Old Men, 2007

5. No Country for Old Men, 2007

IMDb: 8.2   

Özet: Moss bir Vietnam gazisidir ve bir şekilde uyuşturucu olaylarının ortasında soruna dönüşen bir meseleye karışır. Peşindeki katil Anton Chigurh planı konusunda kararlıdır çünkü işini yarım bırakmak niyetinde değildir. İşin için çok sayıda masum insanın ve suçluların da karışacağı soluk soluğa bir takip başlayacaktır.

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin   

Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

4. Spotlight, 2015

4. Spotlight, 2015

IMDb: 8.1  

Özet: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Spotlight, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesi yazarlarını konu alıyor. Gazetenin yazarlarından oluşan “Spotlight” takımı, Katolik Kilisesi’ndeki taciz iddilarıyla ilgili eski defterleri deşer. Bir senelik araştırmaları sonucunda, Boston’ın üst düzey dini, yasal ve idari birliğine ait on yıllarca gizlenen gerçeklere parmak basılır.  

Oyuncular: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams  

Yönetmen: Tom McCarthy

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3. 12 Years a Slave, 2013

3. 12 Years a Slave, 2013

IMDb: 8.1  

Özet: 1841'de New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adamdır. Ailesiyle birlikte yaşayan Solomon, özgür yaşayan ve istediği şeyleri yapabildiği için mutlu bir adamdır. Bir gün bir müzik işi için 2 adam ile tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. İnandığı medeni dünya alt üst olur çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftliğe köle olarak çalışması için satarlar.   

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender  

Yönetmen: Steve McQueen

2. Parasite, 2019

2. Parasite, 2019

IMDb: 8.5   

Özet: Ki-taek ve ailesi komple işsizdir ve varoşlarda yaşamaktadırlar. Ki-taek’in oğlu Ki-woo, bir arkadaşının referansı ile çok zengin, bir o kadar da saf olan Park ailesinin kızına İngilizce için özel ders vermeye başlar.  

Oyuncular: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong   

Yönetmen: Bong Joon Ho

1. Moonlight, 2016

1. Moonlight, 2016

IMDb: 7.4  

Özet: İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Chiron'un hayatının 3 ayrı dönemini anlatan film kahramanın annesi ile ilişkisine, okul hayatına, romantik ilişkisine, iş hayatına ve uyuşturucu satıcılığı yapan Juan ile olan ilişkisine değiniyor.

Oyuncular: Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes  

Yönetmen: Barry Jenkins

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