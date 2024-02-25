Rolling Stone Dergisi 2000'den Günümüze En İyi Film Oscar'ını Kazananları Kötüden İyiye Doğru Sıraladı!
Rolling Stone Dergisi 2000'den Günümüze En İyi Film Oscar'ını Kazananları Kötüden İyiye Doğru Sıraladı!
Dünyaca ünlü Rolling Stone dergisi, 2000 yılından bu yana En İyi Film Oscar'ı alan filmleri kötüden iyiye doğru sıraladı. A Beautiful Mind ve Yüzüklerin Efendisi gibi birçok efsanenin yer aldığı bu listedeki filmleri seyretmediyseniz daha da geç olmadan bir göz atmanızı tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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23. Crash, 2005
22. Green Book, 2018
21. A Beautiful Mind, 2001
20. The King’s Speech, 2010
19. CODA, 2021
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18. Argo, 2012
17. The Artist, 2011
16. Million Dollar Baby, 2004
15. Slumdog Millionaire, 2008
14. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014
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13. Chicago, 2002
12. The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003
11. The Shape of Water, 2017
10. Nomadland, 2020
9. Gladiator, 2000
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8. The Hurt Locker, 2009
7. Everything Everywhere All at Once, 2023
6. The Departed, 2006
5. No Country for Old Men, 2007
4. Spotlight, 2015
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3. 12 Years a Slave, 2013
2. Parasite, 2019
1. Moonlight, 2016
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