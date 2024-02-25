Rolling Stone Dergisi 2000'den Günümüze En İyi Film Oscar'ını Kazananları Kötüden İyiye Doğru Sıraladı!

IMDb: 7.7

Özet: Gerçek olaylara dayanan 'Argo' altı Amerikalıyı kurtarmak için düzenlenen, İran rehine krizinin sahne arkasında ortaya çıkan ve halkın yıllar sonra öğrendiği gizli bir operasyonu anlatıyor. İran devriminin kontrol edilemeyecek noktaya ulaştığı dönemde, 4 Kasım 1979'da militanlar Tahran'daki ABD elçiliğine saldırırlar ve içeride bulunan 52 Amerikalıyı rehin alırlar. Ancak tüm bu kaosun ortasında altı Amerikalı kaçmayı başarır ve Kanada büyükelçisinin evine sığınır. Bulunmalarının ve büyük olasılıkla öldürülmelerinin an meselesi olduğunun farkında olan Tony Mendez adında bir CIA 'sızma' uzmanı altı Amerikalının ülkeden sağ salim çıkmasını sağlayacak riskli bir plan yapar. Böylesine inanılmaz bir plan ancak filmlerde olmaktadır.

Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

Yönetmen: Ben Affleck