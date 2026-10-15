Retinol Sadece Kremlerde Yok: Cildi İçeriden Destekleyen 13 Besin
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Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelen retinol, aslında A vitamininin bir formu. Vücut bu vitamini kendi üretemediği için ihtiyacın büyük kısmı sofradan karşılanıyor. Hayvansal gıdalar retinolü doğrudan sunarken turuncu ve koyu yeşil sebzeler, vücudun A vitaminine çevirdiği beta karoteni taşıyor. Ciğerden havuca, kavundan kuru kayısıya A vitamini açısından zengin 13 besini derledik.
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Kremlerdeki retinol, A vitamininin bir türevi
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Hayvansal ve bitkisel besinler vitamini iki farklı formda taşıyor
Ciğerin tek porsiyonu günlük ihtiyacın birkaç katını karşılıyor
Süt ve peynir retinolü doğrudan sunuyor
Turuncu etli kavun meyveler arasında öne çıkıyor
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Bir haşlanmış yumurta günlük ihtiyacın onda birini karşılıyor
Somon A vitamininin yanında omega 3 de taşıyor
Yarım su bardağı havuç ihtiyacın üçte ikisini karşılıyor
Pişmiş ıspanak listenin en güçlü yeşil yapraklısı
Kırmızı biber yeşil biberden çok daha fazla beta karoten taşıyor
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Tek bir tatlı patates günlük ihtiyacı tek başına karşılıyor
Pazı yaprakları da beta karoten açısından zengin
Kuru kayısı ara öğünde A vitamini desteği sunuyor
Şeftali az ama düzenli katkı sağlıyor
Bir bütün mango günlük ihtiyacın altıda birini karşılıyor
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Fazlası da zarar: Takviye kullanmadan önce doktora danışmak gerekiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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