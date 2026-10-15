Retinol Sadece Kremlerde Yok: Cildi İçeriden Destekleyen 13 Besin

Besinlerdeki A vitamini iki şekilde karşımıza çıkıyor. Ciğer, yumurta, süt ürünleri ve balık gibi hayvansal gıdalarda vitamin doğrudan kullanılabilen retinol formunda bulunuyor. Havuç, ıspanak, tatlı patates ve kayısı gibi turuncu ve koyu yeşil renkli bitkisel besinler ise beta karoten içeriyor; vücut bu maddeyi ihtiyaç duydukça A vitaminine çeviriyor.

Harvard'ın verilerine göre 19 yaş üstü erkeklerin günlük A vitamini ihtiyacı 900, kadınların ise 700 mikrogram. A vitamini yağda çözündüğü için sebzeleri biraz zeytinyağıyla tüketmek emilimi kolaylaştırıyor.