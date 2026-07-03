Resmi Gazete’de Yayımlandı: Arabasında Bu Aksesuarları ve Müzik Sistemini Kullananlara Ceza Kesilecek
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Resmi Gazete’de yürürlüğe giren yeni trafik yönetmeliğiyle, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli kısıtlamalar hayata geçti. Artık sürücünün görüşünü engelleyen süsler, seyir halinde video izlenen ekranlar ve bagajdaki standart dışı güçlü ses sistemleri yasaklanırken, kurallara uymayan araç sahiplerine ağır yaptırımlar yolda.
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İçişleri, Çevre ve Ulaştırma bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni trafik kuralları resmen yürürlüğe girdi.
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Bir diğer hayati kısıtlama ise multimedya ekranlarıyla ilgili oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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