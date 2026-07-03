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Resmi Gazete’de Yayımlandı: Arabasında Bu Aksesuarları ve Müzik Sistemini Kullananlara Ceza Kesilecek

Resmi Gazete’de Yayımlandı: Arabasında Bu Aksesuarları ve Müzik Sistemini Kullananlara Ceza Kesilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 09:33
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Resmi Gazete’de yürürlüğe giren yeni trafik yönetmeliğiyle, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli kısıtlamalar hayata geçti. Artık sürücünün görüşünü engelleyen süsler, seyir halinde video izlenen ekranlar ve bagajdaki standart dışı güçlü ses sistemleri yasaklanırken, kurallara uymayan araç sahiplerine ağır yaptırımlar yolda.

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İçişleri, Çevre ve Ulaştırma bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni trafik kuralları resmen yürürlüğe girdi.

İçişleri, Çevre ve Ulaştırma bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni trafik kuralları resmen yürürlüğe girdi.

Trafik güvenliğini artırmayı ve gürültü kirliliğiyle mücadele etmeyi hedefleyen bu kapsamlı düzenleme, özellikle sonradan araca eklenen donanımları ve direksiyon başındaki alışkanlıkları kökten değiştiriyor. Artık araç içindeki her türlü aksesuar, ses ve görüntü cihazı belirli kurallara ve ölçülere tabi olacak.

Kararın en çok dikkat çeken maddesi, ön cam ve konsol bölgesindeki süslemeleri kapsıyor. Sürücünün yolu, trafik levhalarını, yayaları veya diğer araçları rahatça görmesini engelleyecek hiçbir eşya artık görüş alanında bulundurulamayacak. Ancak sürücülerin günlük hayatta sıkça kullandığı telefon tutucular ile araç içi güvenlik kameraları bu yasağın dışında tutuldu. Ayrıca gösterge panelinin veya direksiyon simidinin en üst noktasından itibaren boyu beş santimetreyi geçmeyen küçük aksesuarların kullanımına da izin verilecek.

Bir diğer hayati kısıtlama ise multimedya ekranlarıyla ilgili oldu.

Bir diğer hayati kısıtlama ise multimedya ekranlarıyla ilgili oldu.

Araç hareket halindeyken sürücünün görebileceği konumlarda film, video veya televizyon yayını izlenmesi kesin olarak yasaklandı. Yolculuk sırasında ekranlarda yalnızca navigasyon, geri görüş kamerası, park yardımcısı ve aracın sistem ayarlarına ait bilgilerin yer almasına müsaade edilecek. Bu kurala uymayarak direksiyon başında video izleyen sürücülere anında cezai işlem uygulanacak.

Abartılı ses sistemleriyle çevreyi rahatsız edenlere karşı da net sınırlamalar ve ölçüler getirildi. Aracın orijinal fabrika çıkışı haricinde fazladan hoparlör, amfi veya bass sistemi takılması genel olarak yasaklanırken, yalnızca bagaj bölümü için küçük bir esneklik tanındı. Sürücüler bagajlarında en fazla bir adet 300 watt gücünde amplifikatör ve bir adet subwoofer bulundurabilecek. Bu teknik sınırları aşan, bagajında birden fazla ek sistem taşıyan ya da müziğin sesini dışarıya taşırarak kamunun huzurunu bozan araç sahipleri Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince cezalandırılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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