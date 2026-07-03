Resmi Gazete’de Yayımlandı: Arabasında Bu Aksesuarları ve Müzik Sistemini Kullananlara Ceza Kesilecek

Trafik güvenliğini artırmayı ve gürültü kirliliğiyle mücadele etmeyi hedefleyen bu kapsamlı düzenleme, özellikle sonradan araca eklenen donanımları ve direksiyon başındaki alışkanlıkları kökten değiştiriyor. Artık araç içindeki her türlü aksesuar, ses ve görüntü cihazı belirli kurallara ve ölçülere tabi olacak.

Kararın en çok dikkat çeken maddesi, ön cam ve konsol bölgesindeki süslemeleri kapsıyor. Sürücünün yolu, trafik levhalarını, yayaları veya diğer araçları rahatça görmesini engelleyecek hiçbir eşya artık görüş alanında bulundurulamayacak. Ancak sürücülerin günlük hayatta sıkça kullandığı telefon tutucular ile araç içi güvenlik kameraları bu yasağın dışında tutuldu. Ayrıca gösterge panelinin veya direksiyon simidinin en üst noktasından itibaren boyu beş santimetreyi geçmeyen küçük aksesuarların kullanımına da izin verilecek.