Prof. Dr. Oytun Erbaş "Bilim İnsanı mısın Şarlatan mı?" Sorusunu Yanıtladı

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı yaptığı ilginç açıklamalarla tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin bu açıklamaları zaman zaman tepki de çekiyor ve kendisinin 'bilim insanı' oluşu sorgulanıyor.

Erbaş 'inceislertv' isimli kanala konuş oldu ve kendisine 'Bilim insanı mısın yoksa şarlatan mı?' sorusu soruldu. Kendisinin okul hayatından ve başarılarından bahseden Erbaş'ın cevabı yine her açıklaması gibi gündem oldu.