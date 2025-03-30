Prof. Dr. Oytun Erbaş "Bilim İnsanı mısın Şarlatan mı?" Sorusunu Yanıtladı

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı yaptığı ilginç açıklamalarla tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin bu açıklamaları zaman zaman tepki de çekiyor ve kendisinin 'bilim insanı' oluşu sorgulanıyor.
Erbaş 'inceislertv' isimli kanala konuş oldu ve kendisine 'Bilim insanı mısın yoksa şarlatan mı?' sorusu soruldu. Kendisinin okul hayatından ve başarılarından bahseden Erbaş'ın cevabı yine her açıklaması gibi gündem oldu.
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Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı ilk olarak korona zamanı yaptığı "Türkler koronavirüse yakalanmaz. Genetik olarak mümkün değil" açıklaması ile tanımıştık.
Kendisi geçtiğimiz günlerde de "Sevgilimin beni aldattığını dışkısından ve tükürüğünden anlarım" demiş, ardından bir televizyon kanalında çaya tükürerek nasıl yapacağını anlatmaya çalışmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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