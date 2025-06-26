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Peaky Blinders Dizisinin Konusu Nedir? Peaky Blinders Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Peaky Blinders Dizisinin Konusu Nedir? Peaky Blinders Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.06.2025 - 23:18

Peaky Blinders, dönemin karanlık atmosferinde yükselen bir suç ailesinin hikayesini ekrana taşıyarak dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1919 yılının Birmingham’ında geçen dizi, savaş sonrası İngiltere'nin karmaşasında güç, sadakat ve intikam ekseninde ilerliyor. Şık giyimleri ve acımasız kararlarıyla bilinen Shelby ailesi, yalnızca İngiltere’nin değil, televizyon tarihinin de unutulmaz karakterlerinden biri haline geldi. Bu içeriğimizde Peaky Blinders dizisine dair merak ettiğiniz her detayı bulabilirsiniz.

Kaynak: https://onedio.com/haber/how-i-met-yo...
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Peaky Blinders Konusu

Peaky Blinders Konusu

Peaky Blinders, I. Dünya Savaşı'ndan dönen Thomas Shelby’nin ailesini ve çetesini Birmingham sokaklarında zirveye taşıma çabasını konu alır. Shelby ailesi, kendi adını taşıyan “Peaky Blinders” çetesiyle yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve siyasi entrikalarla hem yeraltı dünyasında hem de devletin içinde güç kazanmaya çalışır. Tommy Shelby'nin zekâsı, hırsı ve acı dolu geçmişi, dizinin merkezini oluşturur. Dizi, suçun romantize edilmediği, politik ve psikolojik derinliklerle bezeli bir yapı sunar.

Peaky Blinders Oyuncuları

Peaky Blinders Oyuncuları

  • Cillian Murphy – Tommy Shelby

  • Paul Anderson – Arthur Shelby

  • Helen McCrory – Polly Gray

  • Sophie Rundle – Ada Shelby

  • Tom Hardy – Alfie Solomons

  • Sam Neill – Chester Campbell

  • Anya Taylor-Joy – Gina Gray

  • Finn Cole – Michael Gray

Peaky Blinders Bölümler ve Sezonlar

Peaky Blinders Bölümler ve Sezonlar

Peaky Blinders, toplam 6 sezondan oluşur ve her sezon ortalama 6 bölüm içerir. İlk sezon 2013 yılında yayınlandı, final sezonu ise 2022’de izleyiciyle buluştu. Her sezon, Shelby ailesinin yükselişiyle beraber, dönemin siyasi ve sosyal çalkantılarını da işliyor.

Peaky Blinders Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Peaky Blinders Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi ilk olarak BBC Two kanalında yayınlandı, son sezonları ise BBC One'da yer aldı. Uluslararası izleyiciler için en yaygın platform Netflix oldu. Türkiye'de de Netflix üzerinden izlenebilir. Her sezon genellikle sonbahar-kış aylarında yayınlandı.

Peaky Blinders İzlenme Oranları ve Reytingler

Peaky Blinders İzlenme Oranları ve Reytingler

Peaky Blinders, her sezonuyla artan bir izlenme grafiği yakaladı. Özellikle 4. ve 5. sezonlarıyla reyting rekorları kırdı. IMDb puanı: 8.8/10, Rotten Tomatoes’da eleştirmen puanı ise %90 civarında. Dizi, zaman içinde kült mertebesine ulaştı ve global izleyici kitlesini katladı.

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Peaky Blinders Eleştiri ve Ödüller

Peaky Blinders Eleştiri ve Ödüller

Dizi, BAFTA dahil olmak üzere birçok prestijli ödüle aday gösterildi ve kazandı. Cillian Murphy’nin performansı, görsel atmosferi, dönem kostümleri ve müzikleri eleştirmenlerden tam not aldı. Özellikle dizide kullanılan modern müzik seçimleri (Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds gibi) çok konuşuldu.

Peaky Blinders Son Haberler

Peaky Blinders Son Haberler

Peaky Blinders filminin devamı gelecek. 2025 yılında vizyona gireceği gündemde.

Peaky Blinders Benzeri Diziler

Peaky Blinders Benzeri Diziler

Boardwalk Empire 

Taboo 

Sons of Anarchy Godfather of Harlem 

The Sopranos

Peaky Blinders Dizisi Nerede Çekildi?

Peaky Blinders Dizisi Nerede Çekildi?

Dizi, İngiltere’nin Birmingham, Liverpool ve Manchester gibi şehirlerinde çekildi. Döneme özgü atmosfer için özel olarak restore edilmiş sokaklar, tren istasyonları ve endüstriyel bölgeler kullanıldı. Özellikle Black Country Living Museum, dizinin birçok sahnesine ev sahipliği yaptı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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