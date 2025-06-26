Peaky Blinders Dizisinin Konusu Nedir? Peaky Blinders Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Kaynak: https://onedio.com/haber/how-i-met-yo...
Peaky Blinders, dönemin karanlık atmosferinde yükselen bir suç ailesinin hikayesini ekrana taşıyarak dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1919 yılının Birmingham’ında geçen dizi, savaş sonrası İngiltere'nin karmaşasında güç, sadakat ve intikam ekseninde ilerliyor. Şık giyimleri ve acımasız kararlarıyla bilinen Shelby ailesi, yalnızca İngiltere’nin değil, televizyon tarihinin de unutulmaz karakterlerinden biri haline geldi. Bu içeriğimizde Peaky Blinders dizisine dair merak ettiğiniz her detayı bulabilirsiniz.
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Peaky Blinders Konusu
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Peaky Blinders Oyuncuları
Peaky Blinders Bölümler ve Sezonlar
Peaky Blinders Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Peaky Blinders İzlenme Oranları ve Reytingler
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Peaky Blinders Eleştiri ve Ödüller
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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