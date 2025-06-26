Peaky Blinders Dizisinin Konusu Nedir? Peaky Blinders Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Peaky Blinders, dönemin karanlık atmosferinde yükselen bir suç ailesinin hikayesini ekrana taşıyarak dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1919 yılının Birmingham’ında geçen dizi, savaş sonrası İngiltere'nin karmaşasında güç, sadakat ve intikam ekseninde ilerliyor. Şık giyimleri ve acımasız kararlarıyla bilinen Shelby ailesi, yalnızca İngiltere’nin değil, televizyon tarihinin de unutulmaz karakterlerinden biri haline geldi. Bu içeriğimizde Peaky Blinders dizisine dair merak ettiğiniz her detayı bulabilirsiniz.