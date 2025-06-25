How I Met Your Mother Dizisinin Konusu Nedir? How I Met Your Mother Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Modern televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden biri olan How I Met Your Mother, sadece eğlenceli sahneleriyle değil, aynı zamanda duygusal anları ve unutulmaz karakterleriyle de izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Ted Mosby’nin çocuklarına anneleriyle tanışma hikayesini anlatmasıyla başlayan dizi, 9 sezon boyunca dostluk, aşk, kariyer ve hayatın karmaşık yönlerini mizahi bir dille işledi. New York sokaklarında geçen bu hikâye, her bölümüyle izleyicileri hem güldürdü hem düşündürdü. Peki bu efsanevi dizinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç sezon sürdü ve hala neden bu kadar konuşuluyor? Tüm detaylar bu içerikte!
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How I Met Your Mother Konusu
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How I Met Your Mother Oyuncuları
How I Met Your Mother Bölümler ve Sezonlar
How I Met Your Mother Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
How I Met Your Mother İzlenme Oranları ve Reytingler
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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