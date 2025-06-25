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How I Met Your Mother Dizisinin Konusu Nedir? How I Met Your Mother Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

How I Met Your Mother Dizisinin Konusu Nedir? How I Met Your Mother Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.06.2025 - 23:10

Modern televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden biri olan How I Met Your Mother, sadece eğlenceli sahneleriyle değil, aynı zamanda duygusal anları ve unutulmaz karakterleriyle de izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Ted Mosby’nin çocuklarına anneleriyle tanışma hikayesini anlatmasıyla başlayan dizi, 9 sezon boyunca dostluk, aşk, kariyer ve hayatın karmaşık yönlerini mizahi bir dille işledi. New York sokaklarında geçen bu hikâye, her bölümüyle izleyicileri hem güldürdü hem düşündürdü. Peki bu efsanevi dizinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç sezon sürdü ve hala neden bu kadar konuşuluyor? Tüm detaylar bu içerikte!

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How I Met Your Mother Konusu

How I Met Your Mother Konusu

How I Met Your Mother, gelecekte çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlatan Ted Mosby'nin hikayesini merkezine alan bir Amerikan komedi dizisidir. Dizi, 2030 yılında Ted’in çocuklarına geçmişi anlatmasıyla başlar ve 2005’li yıllardaki New York’ta geçen gençlik yıllarına dönüşlerle ilerler. Ted’in arkadaşları Marshall, Lily, Robin ve Barney ile yaşadığı ilişkiler, kariyer yolculukları ve hayatın getirdikleri eğlenceli bir dille işlenir. Dizi, klasik bir aşk hikayesini modern, mizahi ve duygusal bir anlatımla harmanlayarak izleyiciyi kendine çeker.

How I Met Your Mother Oyuncuları

How I Met Your Mother Oyuncuları

  • Josh Radnor – Ted Mosby

  • Jason Segel – Marshall Eriksen

  • Cobie Smulders – Robin Scherbatsky

  • Neil Patrick Harris – Barney Stinson

  • Alyson Hannigan – Lily Aldrin

  • Cristin Milioti – Tracy McConnell (The Mother)

  • Bob Saget – Gelecekteki Ted (Anlatıcı – sesiyle)

How I Met Your Mother Bölümler ve Sezonlar

How I Met Your Mother Bölümler ve Sezonlar

Dizi, toplam 9 sezondan ve 208 bölümden oluşur.

How I Met Your Mother Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

How I Met Your Mother Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Bugünlerde ise Disney+, Hulu ve Amazon Prime Video gibi platformlardan izlenebilir. Türkiye'de ise zaman zaman Netflix arşivine girip çıkmaktadır.

How I Met Your Mother İzlenme Oranları ve Reytingler

How I Met Your Mother İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi, yayınlandığı dönemde özellikle ilk birkaç sezonunda yüksek reytinglerle dikkat çekti.

Ortalama her sezon 8–10 milyon izleyiciye ulaştı.

Final bölümü, 13 milyon izlenmeyle en çok izlenen bölümlerden biri oldu.

MDb puanı: 8.3/10

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How I Met Your Mother Eleştiri ve Ödüller

How I Met Your Mother Eleştiri ve Ödüller

Dizi genel olarak mizahı, karakter derinliği ve yaratıcı anlatım tekniğiyle övgü aldı.

Emmy Ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi.

Neil Patrick Harris (Barney) performansıyla özel övgü topladı.

Ancak final sezonu ve özellikle son bölüm, fanlar ve eleştirmenler arasında tartışmalara neden oldu.

How I Met Your Mother Son Haberler

How I Met Your Mother Son Haberler

2022 yılında spin-off niteliğinde olan 'How I Met Your Father', Hulu'da yayınlandı. Başrolünde Hilary Duff yer aldı ancak orijinal dizi kadar ilgi görmedi.

Oyuncular hala zaman zaman buluşuyor ve sosyal medyada nostalji içerikleri paylaşıyor.

Dizinin yeniden yapımı veya devam projesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

How I Met Your Mother Benzeri Diziler

How I Met Your Mother Benzeri Diziler

  • Friends

  • The Big Bang Theory

  • New Girl

  • Brooklyn Nine-Nine

  • Scrubs

How I Met Your Mother Dizisi Nerede Çekildi?

How I Met Your Mother Dizisi Nerede Çekildi?

Dizi, ABD'nin Los Angeles şehrindeki 20th Century Fox Stüdyoları'nda çekilmiştir. New York’ta geçtiği izlenimi verilse de, çoğu sahne stüdyo ortamında setlerde çekilmiştir. Bazı dış mekan çekimleri ise gerçek New York sokaklarında yapılmıştır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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