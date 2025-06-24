All of Us Are Dead Dizisi Konusu Nedir? All of Us Are Dead Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Netflix'in popüler Güney Kore yapımı dizisi All of Us Are Dead, zombi temalı dizileri sevenler için sürükleyici bir seçenek sunuyor. Lise öğrencilerinin bir virüs salgını sonucu zombilere karşı verdiği mücadeleyi konu alan dizi, hem aksiyon hem de dram unsurlarını başarıyla harmanlıyor. Gençlik dizisi atmosferinde geçen bu korku-gerilim yapımı, izleyicileri soluksuz bir hayatta kalma savaşının içine çekiyor. All of Us Are Dead dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve merak edilen detaylarıyla ilgili tüm bilgilere içeriğimizde ulaşabilirsiniz.
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All of Us Are Dead Dizisi Konusu
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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