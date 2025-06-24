onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
All of Us Are Dead Dizisi Konusu Nedir? All of Us Are Dead Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

All of Us Are Dead Dizisi Konusu Nedir? All of Us Are Dead Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2025 - 22:48

Netflix'in popüler Güney Kore yapımı dizisi All of Us Are Dead, zombi temalı dizileri sevenler için sürükleyici bir seçenek sunuyor. Lise öğrencilerinin bir virüs salgını sonucu zombilere karşı verdiği mücadeleyi konu alan dizi, hem aksiyon hem de dram unsurlarını başarıyla harmanlıyor. Gençlik dizisi atmosferinde geçen bu korku-gerilim yapımı, izleyicileri soluksuz bir hayatta kalma savaşının içine çekiyor. All of Us Are Dead dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve merak edilen detaylarıyla ilgili tüm bilgilere içeriğimizde ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

All of Us Are Dead Dizisi Konusu

All of Us Are Dead Dizisi Konusu

Bir Güney Kore lisesinde deneysel bir virüsün yayılmasıyla başlayan zombi salgını, öğrencilerin kabusuna dönüşür. Hayatta kalmak için okul binasında mahsur kalan bir grup genç, hem zombilere hem de kendi içlerindeki gerilimlere karşı mücadele verir. Aksiyon dolu sahnelerle gençlik dramını harmanlayan dizi, hayatta kalmanın bedelini sorgulayan sürükleyici bir hikâye sunar.

All of Us Are Dead Dizisi Oyuncu Kadrosu

All of Us Are Dead Dizisi Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrolünde Park Ji-hu yer alıyor ve Nam On-jo karakterine hayat veriyor. Yoon Chan-young, On-jo’nun yakın arkadaşı Lee Cheong-san rolünde karşımıza çıkıyor. Cho Yi-hyun, zeki ve soğukkanlı sınıf başkanı Choi Nam-ra’yı canlandırıyor. Lomon (Park Solomon), korumacı ve cesur genç Lee Su-hyeok karakteriyle dikkat çekiyor. Yoo In-soo, dizinin karanlık yüzü Yoon Gwi-nam rolünde etkileyici bir performans sergiliyor. Lee Yoo-mi, sınıfın zengin ve başlarda kibirli kızı Lee Na-yeon’u oynuyor. Kim Byung-chul, virüsün yaratıcısı olan biyoloji öğretmeni Lee Byeong-chan karakterini canlandırıyor.

All of Us Are Dead Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

All of Us Are Dead Dizisi Kaç Sezon, Kaç Bölüm?

Henüz bir sezonu yayınlanan dizinin 12 bölümü bulunuyor.

All of Us Are Dead İkinci Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin ikinci sezonunun çekimleri 2025 yılına ertelenmişti. Yeni sezonunun 2026'da yayınlanması bekleniyor.

All of Us Are Dead Dizisi Yayın Platformu

All of Us Are Dead Dizisi Yayın Platformu

Netflix orijinal yapımı olan All of Us Are Dead Netflix'te yayınlanıyor.

All of Us Are Dead Dizisine Benzeri Diziler

All of Us Are Dead Dizisine Benzeri Diziler

All of Us Are Dead Dizisine benzer olarak Kingdom, The Walking Dead, Black Summer, Sweet Home, Daybreak dizileri örnek gösterilebilir. The Walking Dead hariç tüm dizileri Netflix'ten izleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın