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Mindhunter Konusu Nedir? Mindhunter Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mindhunter Konusu Nedir? Mindhunter Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.06.2025 - 16:15

Suç ve psikoloji dizileri sektörün en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Bunların arasında dünyada olduğu bizde de bir hayli popüler olan Mindhunter dizisi yer alıyor. Hem başarılı kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapım aynı zamanda çarpıcı atmosferiyle de öne çıkıyor. 

Peki, Mindhunter oyuncu kadrosunda kimler var? Mindhunter konusu nedir? Mindhunter uyarlama mı?

İşte başarılı yapımla ilgili tüm detaylar...

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Mindhunter Dizisi Konusu

Mindhunter Dizisi Konusu

Mindhunter 1970’lerin sonunda FBI’ın seri katilleri anlamak ve profillemek amacıyla geliştirdiği davranış biliminin ilk adımlarını anlatan çarpıcı bir psikolojik suç dramıdır. Dizi, FBI ajanları Holden Ford (Jonathan Groff) ve Bill Tench (Holt McCallany) ile psikolog Wendy Carr’ın (Anna Torv) gerçek hayattan esinlenen araştırmalarını merkezine alır. İkili, seri cinayetlerin gizemini çözebilmek için Edmund Kemper, Richard Speck, Jerry Brudos ve Charles Manson gibi ünlü katillerle görüşmeler yapar. Amaç, bu katillerin zihnine inerek gelecekteki suçların önlenmesine katkıda bulunacak bir profil sistemi geliştirmektir.

Mindhunter Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Mindhunter Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

  • Jonathan Groff (Holden Ford): Genç, idealist ve yenilikçi bir FBI ajanı.

  • Holt McCallany (Bill Tench): Tecrübeli, pragmatik ve biraz da şüpheci bir FBI ajanı.

  • Anna Torv (Dr. Wendy Carr): Akademik bir psikolog olan Wendy, araştırmalara bilimsellik kazandırır.

  • Cotter Smith (Robert Shepard)

  • Sonny Valicenti (BTK Katili)

Mindhunter Bölümler ve Sezonlar

Mindhunter Bölümler ve Sezonlar

Mindhunter dizisi toplamda 2 sezon ve 19 bölümden oluşur:

  • 1. Sezon - 10 bölüm: Holden Ford ve Bill Tench’in ilk seri katil görüşmeleri, Edmund Kemper’la kurdukları ilişki ve davranış biliminin doğuşunu anlatır.

  • 2. Sezon - 9 bölüm: Atlanta çocuk cinayetleri, Charles Manson ve David Berkowitz (Son of Sam) görüşmeleriyle FBI’ın profil oluşturma süreci devam eder.

Mindhunter Dizisi Uyarlama mı?

Mindhunter Dizisi Uyarlama mı?

Mindhunter dizisi bir kitaptan uyarlama olan yapımlar arasında yer alıyor.  Popüler dizi, John E. Douglas ve Mark Olshaker’ın kaleme aldığı 'Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit' adlı kitaptan esinlenilmiştir. John E. Douglas, gerçek hayatta FBI’da seri katil profillemesi alanında öncü bir ajandır.

Mindhunter Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Mindhunter Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Mindhunter Netflix platformunda izleyiciyle buluşan dizilerden bir tanesi. 

  • 1. Sezon: 13 Ekim 2017’de yayına girdi. 

  • 2. Sezon: 16 Ağustos 2019 tarihinde izleyiciyle buluştu.

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Mindhunter Benzeri Diziler

Mindhunter Benzeri Diziler

  • True Detective 

  • Hannibal 

  • The Killing

  • Zodiac 

  • Broadchurch

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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