Mindhunter Konusu Nedir? Mindhunter Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Suç ve psikoloji dizileri sektörün en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Bunların arasında dünyada olduğu bizde de bir hayli popüler olan Mindhunter dizisi yer alıyor. Hem başarılı kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapım aynı zamanda çarpıcı atmosferiyle de öne çıkıyor.

Peki, Mindhunter oyuncu kadrosunda kimler var? Mindhunter konusu nedir? Mindhunter uyarlama mı?

İşte başarılı yapımla ilgili tüm detaylar...