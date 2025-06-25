La Casa De Papel Konusu Nedir? La Casa De Papel Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan La Casa de Papel, yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyayı etkisi altına almayı başardı. İspanyol yapımı bu dizi; sürükleyici senaryosu, zeki planları ve unutulmaz karakterleriyle izleyicilerin favorisi haline geldi. 'Profesör' liderliğinde bir grup soyguncunun İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ele geçirmesiyle başlayan bu heyecan dolu hikâye, her sezon gerilimi biraz daha artırarak milyonları ekran başına kilitledi.

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