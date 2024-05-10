Paylaştığı Videolara Güldüren Nurgül Yeşilçay Bu Sefer de Oğluyla Birlikte Bir "Anneler Günü" Videosu Çekti

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, son yıllarda sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor bildiğiniz üzere. Özellikle mizah videolarıyla hayranlarını güldüren Nurgül Yeşilçay oyunculuk yeteneklerini mizah yeteneğiyle birleştirerek ortaya harika videolar çıkarıyor.
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Nurgül Yeşilçay bu sefer de "Anneler Günü" videosu ile takipçilerini güldürdü.
Oğluyla birlikte çektiği video hem annelerin hem de çocukların 'bazı' yaralarına parmak bastı.
İşte o video;
Videoya hem annelerden hem de evlatlardan gülümseten yorumlar geldi;
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