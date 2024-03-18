Özgür Özel'in 'Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta Oy Var mı?' Sorusuna Gazipaşalılardan Cevap: 'Var'

CHP lideri Özgür Özel, bugün Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seçim mitingi gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına devam eden Özgür Özel'in Gazipaşa'da gerçekleştirdiği mitingdeki anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
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O anlarda CHP lideri Özgür Özel, Gazipaşalılara 'Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?' diye sordu.
Özgür Özel'in sorusuna ise Gazipaşalılar 'Var' cevabını verdiler. Ardından ise Özel, 'Yok işte yok' dedi.
İşte o anlar: 👇
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Bizim muhalefet sorunumuz var. Bunca yanlış yönetime rağmen muhalefete hala güven yok.
İlkokulda öğretmenin sorduğu soruya topluca yanlış cevap veren öğrenciler 😁😁 (temsili değil)
Bu millete herşey müstahak boşuna laf ediyoruz biz