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Özgür Özel'in 'Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta Oy Var mı?' Sorusuna Gazipaşalılardan Cevap: 'Var'

Özgür Özel'in 'Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta Oy Var mı?' Sorusuna Gazipaşalılardan Cevap: 'Var'

Recep Tayyip Erdoğan Antalya Özgür Özel
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 14:03

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CHP lideri Özgür Özel, bugün Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seçim mitingi gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına devam eden Özgür Özel'in Gazipaşa'da gerçekleştirdiği mitingdeki anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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O anlarda CHP lideri Özgür Özel, Gazipaşalılara 'Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?' diye sordu.

O anlarda CHP lideri Özgür Özel, Gazipaşalılara 'Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?' diye sordu.

Özgür Özel'in sorusuna ise Gazipaşalılar 'Var' cevabını verdiler. Ardından ise Özel, 'Yok işte yok' dedi.

Özgür Özel'in sorusuna ise Gazipaşalılar 'Var' cevabını verdiler. Ardından ise Özel, 'Yok işte yok' dedi.

İşte o anlar: 👇

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Alekta Movik

Bizim muhalefet sorunumuz var. Bunca yanlış yönetime rağmen muhalefete hala güven yok.

mervednz

İlkokulda öğretmenin sorduğu soruya topluca yanlış cevap veren öğrenciler 😁😁 (temsili değil)

Selver.1994.06

Bu millete herşey müstahak boşuna laf ediyoruz biz