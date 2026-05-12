Oyuncu ve Müzisyen Alp Balkan Doğum Gününden Bir Gün Sonra Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2026 - 18:14

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Mahallenin Muhtarları’nda oynadığı “Eczacı” karakteri ile bilinen oyuncu ve müzisyen Alp Balkan, 56 yaşında hayatını kaybetti. 11 Mayıs’ta doğum günü olan Balkan’ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Dizi ve tiyatroda aldığı rollerle bilinen ve müzisyen kimliği de bulunan Alp Balkan’dan kötü haber geldi.

Efsane dizi Mahallenin Muhtarları’nda “Eczacı Bahadır” rolüne hayat veren Alp Balkan, 56. doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Çiğdem Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

Tunç paylaşımında, “Alp Balkan’ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Tüm sanat camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah.” sözlerine yer verdi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
