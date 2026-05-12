Oyuncu ve Müzisyen Alp Balkan Doğum Gününden Bir Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Efsane dizi Mahallenin Muhtarları’nda “Eczacı Bahadır” rolüne hayat veren Alp Balkan, 56. doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Çiğdem Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

Tunç paylaşımında, “Alp Balkan’ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Tüm sanat camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah.” sözlerine yer verdi.