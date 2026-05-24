Otomotiv Dünyasında Büyük Sürpriz: Efsane Model 36 Yıl Sonra Geri Dönüyor!

Stellantis grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketin bu kararı almasında, rakiplerinin retro tasarımlı elektrikli araçlara yönelmesi ve bu hamlelerin piyasada büyük bir ilgiyle karşılanması etkili oldu. Markanın üst yönetimi, geçmişin güçlü mirasını modern teknolojiyle birleştirerek tüketicilere sunmayı hedefliyor.

Yeni nesil elektrikli modelin en çarpıcı özelliği, bütçe dostu bir fiyat politikasıyla pazara sunulacak olması. Sektördeki iddialara göre araç, Avrupa genelinde yaklaşık 15 bin Euro gibi oldukça rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Citroen’in 'ulaşılabilir elektrikli araç' vizyonunun bir parçası olan bu strateji, özellikle şehir içi kullanıma yönelik ekonomik alternatif arayan geniş kitleleri hedefliyor. Geliştirilen yeni modelin üretim bantlarından ineceği tarih olarak ise 2028 yılı işaret ediliyor.

Gelecek planlaması kapsamında bu hamle, ana şirketin 2030 yılına kadar pazara sunmayı vadettiği 110 yeni model içeren geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Paylaşılan ilk ipucu görsellerinde, aracın geçmişteki klasik ve sıra dışı hatlarını koruyan retro bir silüete sahip olduğu görülüyor. Böylece yeni araç, hem eski hayranlarına hitap edecek hem de modern teknolojisiyle genç neslin ilgisini çekecek.

İlk kez 1948 yılında yollara çıkan orijinal sürüm, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa halkının ulaşım ihtiyacını karşılayan en önemli araçlardan biri haline gelmişti. Sade yapısı, dayanıklılığı, düşük maliyeti ve kendine has tasarımıyla küresel bir kültür ögesine dönüşen otomobil, üretiminin sonlandırıldığı 1990 yılına kadar dünya çapında 5 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak tarihe geçmişti.