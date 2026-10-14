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Osimhen'in Sevgilisi Eyüpsultan'da Kaza Yaptı: Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

Osimhen'in Sevgilisi Eyüpsultan'da Kaza Yaptı: Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

galatasaray
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 16:30
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kaza geçirdi. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İlk muayenelerin ardından genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Osimhen'in sevgilisi İstanbul'da kaza geçirdi.

Osimhen'in sevgilisi İstanbul'da kaza geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Stefanie Ladewig, Eyüpsultan ilçesi sınırları içinde aracıyla seyir halindeyken trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçtan çıkarılan Ladewig'in genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Hamile olduğu öğrenildi.

Hamile olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından en çok merak edilen konu, Ladewig'in sağlık durumu oldu. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig, hem kendisinin hem de bebeğinin durumunun ayrıntılı biçimde kontrol edilmesi için sağlık ekiplerince vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan ilk muayenelerde Ladewig'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Haberi alır almaz hastaneye giden Victor Osimhen'in de sevgilisinin yanından ayrılmadığı öğrenildi.

Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig kimdir?

Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig kimdir?

Alman ve Kamerun kökenli Stefanie Ladewig, model ve sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. Victor Osimhen ile uzun süredir birlikte olan Ladewig, özel hayatını gözlerden uzak tutmasıyla biliniyor. Ladewig, daha önce verdiği bir röportajda sosyal medyanın gerçeklikten çok uzak bir dünya olduğunu düşündüğünü, bu yüzden ilişkisini paylaşmamayı tercih ettiğini söylemişti. Çiftin Ekim 2022'de dünyaya gelen Hailey adında bir kızı bulunuyor.

Ladewig, geçen ay Osimhen'in İstanbul'da Boğaz manzaralı bir otelde düzenlediği doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti. Çiftin ikinci kez bebek beklediği bilgisinin kazanın ardından ortaya çıkması ise futbolseverlerin dikkatini çekti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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