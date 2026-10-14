Osimhen'in Sevgilisi Eyüpsultan'da Kaza Yaptı: Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

Kazanın ardından en çok merak edilen konu, Ladewig'in sağlık durumu oldu. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig, hem kendisinin hem de bebeğinin durumunun ayrıntılı biçimde kontrol edilmesi için sağlık ekiplerince vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan ilk muayenelerde Ladewig'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Haberi alır almaz hastaneye giden Victor Osimhen'in de sevgilisinin yanından ayrılmadığı öğrenildi.