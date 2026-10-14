Osimhen'in Sevgilisi Eyüpsultan'da Kaza Yaptı: Hamile Olduğu Ortaya Çıktı
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kaza geçirdi. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İlk muayenelerin ardından genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Osimhen'in sevgilisi İstanbul'da kaza geçirdi.
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Hamile olduğu öğrenildi.
Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig kimdir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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