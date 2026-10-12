Onur Büyüktopçu'dan Yürek Burkan İtiraf: Annesinin Yakalandığı Hastalık Ortaya Çıktı!
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Kiralık Aşk'ın Koriş'i olarak tanıdığımız Onur Büyüktopçu, annesi Ayşe Hanım'ın son bir buçuk yıldır yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuştu. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu, tiyatro çalışmalarının sürdüğünü söylerken annesinin hastalık sürecinin kendilerini nasıl etkilediğini de anlattı. Ünlü oyuncunun annesi için söyledikleri ise yürekleri burktu.
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Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk'ın Koriş'i ve Yemekteyiz'in sunucusu olarak hafızalara kazınan isimlerden.
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Onur Büyüktopçu, annesi Ayşe Hanım'a bir buçuk yıl önce Parkinson, ardından demans teşhisi konulduğunu anlattı.
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