Onur Büyüktopçu'dan Yürek Burkan İtiraf: Annesinin Yakalandığı Hastalık Ortaya Çıktı!

Babası Çankırılı olan Onur Büyüktopçu'nun annesi Ayşe Hanım göçmen kökenli ve son bir buçuk yıldır zorlu bir sağlık mücadelesi veriyor. Süreç Parkinson teşhisiyle başladı. Hastalığın neden olduğu titremeler yüzünden düşen Ayşe Hanım'ın kalçası kırıldı, ardından da demans teşhisi kondu.

Parkinson, beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin zarar görmesiyle ortaya çıkan ve zamanla ilerleyen bir hareket bozukluğu. Demans ise hafızayı ve günlük yaşamı adım adım etkiliyor. Büyüktopçu'nun anlattığına göre annesinde bu süreç hızla ilerledi.

Annesini eski haliyle özlediğini söyleyen ünlü oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: 'İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş, Allah kimseye vermesin. Eski günlerimizi arıyoruz yani, yalan değil. Daha genç bence; tam rahata erdiği yaşta böyle olması üzdü. İnsan, annesi olunca konduramıyor da.'

Annesinin hastalığına rağmen sahneden kopmayan Büyüktopçu, tiyatro provalarının devam ettiğini söyleyerek yoğun temposunu da şöyle özetledi: 'Koşturuyoruz, sık sık prova yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tiyatroya ilgi çok güzel, izlensin de zaten.'