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Onur Büyüktopçu'dan Yürek Burkan İtiraf: Annesinin Yakalandığı Hastalık Ortaya Çıktı!

Onur Büyüktopçu'dan Yürek Burkan İtiraf: Annesinin Yakalandığı Hastalık Ortaya Çıktı!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.10.2026 - 14:59
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Kiralık Aşk'ın Koriş'i olarak tanıdığımız Onur Büyüktopçu, annesi Ayşe Hanım'ın son bir buçuk yıldır yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili konuştu. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu, tiyatro çalışmalarının sürdüğünü söylerken annesinin hastalık sürecinin kendilerini nasıl etkilediğini de anlattı. Ünlü oyuncunun annesi için söyledikleri ise yürekleri burktu.

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Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk'ın Koriş'i ve Yemekteyiz'in sunucusu olarak hafızalara kazınan isimlerden.

Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk'ın Koriş'i ve Yemekteyiz'in sunucusu olarak hafızalara kazınan isimlerden.

24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğan ve 18 yaşına kadar İzmir'de yaşayan Onur Büyüktopçu, oyunculuğa 2003'te Lise Defteri'ndeki Yusuf rolüyle başladı. Ardından Yabancı Damat ve Kavak Yelleri gibi dizilerde de rol aldı. Kariyerindeki dönüm noktası ise 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk oldu. Büyüktopçu, dizide canlandırdığı Koray, nam-ı diğer Koriş ile izleyicinin en sevdiği karakterlerden birine imza attı.

Diziden sonra rotasını sunuculuğa çeviren ünlü isim, 2017'de TV8'de Yemekteyiz'in başına geçti. 2019'da Show TV'de Damat Bayıldı'yı, 2020'de Kanal D'de Çarkıfelek'i sundu. Gelinim Mutfakta da sunduğu yarışmalar arasında. 2025'te Çift Kişilik Oda kadrosuna Kamil rolüyle katılan Büyüktopçu, aynı yıl 8 ayda 28 kilo verdiğini açıklayınca değişimiyle çok konuşulmuştu. Bu yılın şubat ayında ise Gelinim Mutfakta'dan neden gönderildiğini anlatmıştı.

Onur Büyüktopçu, annesi Ayşe Hanım'a bir buçuk yıl önce Parkinson, ardından demans teşhisi konulduğunu anlattı.

Onur Büyüktopçu, annesi Ayşe Hanım'a bir buçuk yıl önce Parkinson, ardından demans teşhisi konulduğunu anlattı.

Babası Çankırılı olan Onur Büyüktopçu'nun annesi Ayşe Hanım göçmen kökenli ve son bir buçuk yıldır zorlu bir sağlık mücadelesi veriyor. Süreç Parkinson teşhisiyle başladı. Hastalığın neden olduğu titremeler yüzünden düşen Ayşe Hanım'ın kalçası kırıldı, ardından da demans teşhisi kondu.

Parkinson, beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin zarar görmesiyle ortaya çıkan ve zamanla ilerleyen bir hareket bozukluğu. Demans ise hafızayı ve günlük yaşamı adım adım etkiliyor. Büyüktopçu'nun anlattığına göre annesinde bu süreç hızla ilerledi.

Annesini eski haliyle özlediğini söyleyen ünlü oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: 'İnsanın başına gelmeyince anlamıyormuş, Allah kimseye vermesin. Eski günlerimizi arıyoruz yani, yalan değil. Daha genç bence; tam rahata erdiği yaşta böyle olması üzdü. İnsan, annesi olunca konduramıyor da.'

Annesinin hastalığına rağmen sahneden kopmayan Büyüktopçu, tiyatro provalarının devam ettiğini söyleyerek yoğun temposunu da şöyle özetledi: 'Koşturuyoruz, sık sık prova yapıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Tiyatroya ilgi çok güzel, izlensin de zaten.'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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