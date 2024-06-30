Olimpiyatların Kalbinden İlk Su Kemerine Avrupa’nın Antik Mirasları Listesi

Orta Çağ’dan 18. yüzyıla kadar Orta Avrupa için Hristiyan dünyasının dini merkezi olan Aquileia, devasa arkeolojik alanı ve Patrik Bazilikası ile görülmeye değer tarihi hazinelerden bir diğeri… 1998’de İtalya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Aquileia büyüleyici şehir ve her ne kadar yakın komşusu Venedik’ten daha az biliniyor olsa da aslında antik mirasının ziyaretçilerine sunacağı pek çok zenginliğe sahip. Bazilika’da Hristiyan mozaiklerinin üzerinde yürüyüş yaparken başyapıtları çok daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Eski Ahit‘tin renkli sahneleri, yerel yaşamın kültürel temsilleri ve önemli çağdaş insanların portrelerini burada görebilirsiniz.