Olimpiyatların Kalbinden İlk Su Kemerine Avrupa’nın Antik Mirasları Listesi
Olimpiyatların Kalbinden İlk Su Kemerine Avrupa’nın Antik Mirasları Listesi
İlk Olimpiyat Oyunlarının kalbinden, korunabilen Roma binalarına kadar modern tıbbın doğuşuna öncülük eden Antik Avrupa; eski uygarlıkların doğumuna vesile olmasının birer kanıtı olarak dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Almanya‘dan Hırvatistan‘a; İspanya‘dan Fransa’ya kadar uzanan Avrupa’nın antik dünya miraslarını bizimle keşfetmeye var mısınız?
1. Roma Anıtları, St. Peter Katedrali Trier ve Our Lady Kilisesi - Almanya
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