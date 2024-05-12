Bütçesine Uygun Bir Avrupa Gezisi Planlayanlar İçin Euro Kullanmayan 19 Avrupa Ülkesi
Bütçesine Uygun Bir Avrupa Gezisi Planlayanlar İçin Euro Kullanmayan 19 Avrupa Ülkesi
Yurtdışı tatilini seviyorsan seni bu yazımıza alalım! Döviz kurlarında yaşanan durumlar, planlamaların şekil almasında en büyük etken oluyor diyebiliriz. Biz de düşündük ve dedik ki hem Avrupa ülkesi olup hem Euro kullanmayan ülkeler nerelermiş bir araştıralım! Kendi para birimini kullanan birçok ülke var.
Bu ülkeler hangileriymiş ve para birimleri nelermiş, gelin birlikte inceleyelim!
Not: Bu içerikte yazılan kur hesaplamaları 25.04.2024 tarihindeki kurlara göre yapılmıştır.
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1. Arnavutluk - Lek
2. Belarus - Belarus Rublesi
3. Bosna Hersek - Çevirilebilir Mark
4. Bulgaristan - Bulgar Levası
5. Çek Cumhuriyeti - Çek Korunası
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6. Danimarka - Danimarka Kronu
7. Hırvatistan - Kuna
8. İsveç - İsveç Kronu
9. İsviçre - İsviçre Frangı
10. İzlanda - İzlanda Kronu
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11. Lihtenştayn - İsviçre Frangı
12. Macaristan - Forint
13. Makedonya - Dinar
14. Moldova - Moldova Leu
15. Norveç - Norveç Kronu
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