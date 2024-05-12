Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Bütçesine Uygun Bir Avrupa Gezisi Planlayanlar İçin Euro Kullanmayan 19 Avrupa Ülkesi

etiket Bütçesine Uygun Bir Avrupa Gezisi Planlayanlar İçin Euro Kullanmayan 19 Avrupa Ülkesi

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 16:01

Yurtdışı tatilini seviyorsan seni bu yazımıza alalım! Döviz kurlarında yaşanan durumlar, planlamaların şekil almasında en büyük etken oluyor diyebiliriz. Biz de düşündük ve dedik ki hem Avrupa ülkesi olup hem Euro kullanmayan ülkeler nerelermiş bir araştıralım! Kendi para birimini kullanan birçok ülke var. 

Bu ülkeler hangileriymiş ve para birimleri nelermiş, gelin birlikte inceleyelim! 

Not: Bu içerikte yazılan kur hesaplamaları 25.04.2024 tarihindeki kurlara göre yapılmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Arnavutluk - Lek

1. Arnavutluk - Lek

1 Arnavutluk Lek'i 0.35 TL'ye eşit.

2. Belarus - Belarus Rublesi

2. Belarus - Belarus Rublesi

1 Belarus Rublesi 9.93 TL'ye eşit.

3. Bosna Hersek - Çevirilebilir Mark

3. Bosna Hersek - Çevirilebilir Mark

1 Bosna Markı 17.83 TL'ye eşit.

4. Bulgaristan - Bulgar Levası

4. Bulgaristan - Bulgar Levası

Bir Bulgar Levası 17.83 TL'ye eşit.

5. Çek Cumhuriyeti - Çek Korunası

5. Çek Cumhuriyeti - Çek Korunası

1 Çek Korunası 1.38 TL'ye eşit.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Danimarka - Danimarka Kronu

6. Danimarka - Danimarka Kronu

1 Danimarka Kronu 4.67 TL'ye eşit.

7. Hırvatistan - Kuna

7. Hırvatistan - Kuna

1 Kuna 4.64 TL'ye eşit.

8. İsveç - İsveç Kronu

8. İsveç - İsveç Kronu

1 İsveç Kronu 2.99 TL'ye eşit.

9. İsviçre - İsviçre Frangı

9. İsviçre - İsviçre Frangı

1 İsviçre Frangı 35.57 TL'ye eşit.

10. İzlanda - İzlanda Kronu

10. İzlanda - İzlanda Kronu

1  İzlanda Kronu 0.23 TL'ye eşit.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Lihtenştayn - İsviçre Frangı

11. Lihtenştayn - İsviçre Frangı

1 İsviçre Frangı 35.57 TL'ye eşit.

12. Macaristan - Forint

12. Macaristan - Forint

1 Forint 0.089 TL'ye eşit.

13. Makedonya - Dinar

13. Makedonya - Dinar

1 Makedonya Dinarı 0.57 TL'ye eşit.

14. Moldova - Moldova Leu

14. Moldova - Moldova Leu

1 Moldova Leu 1.83 TL'ye eşit.

15. Norveç - Norveç Kronu

15. Norveç - Norveç Kronu

1 Norveç Kronu 2.96 TL'ye eşit.

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Polonya - Zloti

16. Polonya - Zloti

1 Zloti 8.04 TL'ye eşit.

17. Romanya - Romen Leyi

17. Romanya - Romen Leyi

1 Romen Leyi 6.99 TL'ye eşit.

18. Sırbistan - Sırp Dinarı

18. Sırbistan - Sırp Dinarı

1 Sırp Dinarı 0.30 TL'ye eşit.

19. Ukrayna - Grivna

19. Ukrayna - Grivna

1 Grivna 0.82 Tl'ye eşit.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın